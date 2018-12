Iglesias cree que pueden ganar: "El domingo puede pasar cualquier cosa"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias,aseguró ayer que la coalición Adelante Andalucía está «muy cerca» de ganar las elecciones andaluzas del domingo 2 de diciembre y que «puede pasar cualquier cosa», y ha alentado a los andaluces a que «llenen de ilusión» las urnas.

En un mitin celebrado ante más de tres mil personas en el Auditorio de Torremolinos (Málaga), según los organizadores, Iglesias destacó que la candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, coordinadora andaluza de Podemos, y Antonio Maíllo, de IU, han demostrado «altura política» con la nueva coalición que han creado.

«Los ojos de los andaluces vuelven a brillar y algunos se ponen muy nerviosos», ha manifestado Iglesias, que ha pedido que «se vuelva a hacer historia» y se lance «un mensaje de fraternidad y justicia social».

Iglesias, Rodríguez y el líder de IU, Alberto Garzón, fueron recibidos con gritos como «¡Sí se puede!», «El pueblo, unido, jamás será vencido», «Que viva la lucha de la clase obrera» y «España, mañana, será republicana», ante lo que el líder de Podemos ha dicho que el día 6 «se lo vamos a decir al jefe de Estado».

Al principio del mitin, Iglesias se bajó del escenario y abrazó al malagueño Antonio Romero, histórico de IU, y agradeció al también líder histórico de IU Julio Anguita que haya mantenido la «dignidad».

Junto a ello, el líder de Podemos realizó un agradecimiento «solemne de memoria y justicia» a los familiares de Manuel García Caparrós, militante malagueño de Comisiones Obreras que fue asesinado durante una manifestación de la autonomía andaluza en 1977.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, calificó de «falta de respeto» que el resto de candidatos hayan hablado de Cataluña durante la campaña electoral en Andalucía, y manifestó que «no quieren hablar» de la comunidad autónoma porque –según añadió– «los cambios que se produjeran en España se iban a producir sin tener en cuenta a Andalucía».

«No va a haber cambio político en España si Andalucía no avanza», apuntó el secretario general de Podemos, que subrayó que «si Andalucía no avanza, no habrá derechos para nadie».