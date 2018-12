Ciudadanos asegura que el cambio sólo lo puede liderar "un partido que crece"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el candidato a presidir la Junta, Juan Marín, reclamaron para su partido el liderazgo del próximo nuevo gobierno andaluz y han confirmado que van a presentar su candidatura para presidir la Junta. En su comparecencia ante medios y militantes tras conocer los resultados electorales en los que Cs obtiene 21 escaños –12 más que en 2015– con 658.411 votos y un porcentaje de apoyo del 18,26%, y arropados por la plana mayor del partido, en una sala con militantes y simpatizantes eufóricos en un hotel sevillano, los líderes nacional y autonómico de la formación naranja reclamaron el apoyo de otros partidos para «encabezar el cambio».

«¿Por qué motivo el PP y el PSOE no pueden permitir que gobierne Ciudadanos? No lo hay, vamos a gobernar», anunció Rivera, que recordó que su partido apoyó a Mariano Rajoy para formar gobierno en España y lo hizo «aunque no quería, porque este país necesitaba un gobierno». Recordó que durante los últimos tres años Ciudadanos ha sido «responsable» y ha permitido que haya gobierno también en muchas comunidades autónomas «porque pensó más en España que en su partido».

También Juan Marín destacó que «el cambio ha llegado a Andalucía y además lo ha hecho por la puerta grande», un cambio que «solo puede liderar un partido que crece, en el que los andaluces han depositado su confianza».

Gracias

Recibido por sus simpatizantes con gritos de «Presidente, presidente» y entre aplausos, Marín recordó que ya dijo que «iba a ser un día histórico para Andalucía que iba a permitir abandonar 40 años de gobierno socialista», y dio las gracias «a todos esos andaluces que creían que realmente este cambio era posible: «Espero que hoy Andalucía sea feliz», dijo el candidato naranja, que resaltó que «hoy hay diputados que suman para ese cambio» y concluyó: «El cambio ha llegado a Andalucía por la puerta grande».

Tras recordar que hace cuatro años Ciudadanos «no estaba» y que hoy ha pasado de nueve a 21 escaños, Marín argumentó que «este cambio solo lo puede liderar un partido que crece» y advirtió a PSOE y PP de que «se les ha acabado el chollo». Mientras, los simpatizantes de la formación naranja coreaban eufóricos «Adiós, Susanita, adiós» y «Sí, sí, sí, el cambio ya está aquí».

Eso sí, en ningún momento, ni Rivera ni Marín han hecho referencia alguna a la irrupción del partido ultraderechista Vox, que entra en el Parlamento andaluz con doce escaños, y que sería una de las opciones a tener en cuenta para poder gobernar. Sí hubo muchas referencias al PSOE. Así, Rivera aseguró que «el sanchismo ha salido tocado» de estos comicios y que «pactar con Rufián no sale gratis» como tampoco le saldrá gratis, apuntó, «entregar la economía a Echenique y Monedero». Por eso, Rivera anunció que intentarán reconstruir «todo lo que Sánchez se está cargando», insistiendo en que no quiere una España «de rojos y azules sino de libres e iguales».

«Enhorabuena a Juan [Marín] y a los 21 diputados de Cs en Andalucía. Recordad que les podemos decir a nuestros hijos y nietos que un día derrotamos a los separatistas en Cataluña, que hubo cambio tras 40 años en Andalucía y que gobernaremos en España», concluyó el líder nacional de la formación.