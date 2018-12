Adelante Andalucía dice que no facilitará la investidura de Ciudadanos

­La coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, descartó ayer dar un paso atrás tras los resultados cosechados en las elecciones andaluzas por la confluencia (que ha obtenido 17 escaños frente a los 20 que lograron Podemos e IU por separado en los pasados comicios), a la par que garantizó que Adelante Andalucía no votará ni facilitará una investidura de Ciudadanos (Cs).

Así se pronunció Rodríguez en la primera rueda de prensa que ha ofrecido tras las elecciones, en la que estuvo respaldada por el líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, después de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, haya animado a Cs a romper con PP y Vox y poner sobre la mesa una opción alternativa que pase por un pacto con el PSOE. En ese caso, el voto de Adelante sería clave para que el partido naranja pudiera gobernar.

«Es un escenario ficticio, no existe por ahora esa posibilidad, no se va a plantear», afirmó la dirigente andaluza del partido morado, que aseguró que la confluencia seguirá siendo «dique de contención» de las derechas, como ha defendido a lo largo de toda la campaña, y toda vez que entiende que Cs, en cuestiones económicas y en la defensa de la autonomía andaluza, se ha posicionado «a la derecha del PP».

Explicó que no distinguen entre «derechas blandas» ni comparten que Cs esté en el centro, de modo que no votarán ni facilitarán un gobierno del partido naranja porque sería una contradicción frente a los que han dicho durante toda la campaña para no facilitar un ejecutivo de la derecha. «Si Susana Díaz quiere, que lo haga, nosotros no», remachó.

Preguntada por si esa opción sería un mal menor tras la entrada de Vox en la Cámara, partido que es llave de gobierno, Rodríguez lamentó que los de Santiago Abascal hayan llegado a la institución y que, según tiene entendido, no tengan intención de entrar en el Gobierno andaluz. «Si permitimos un gobierno de Cs, a lo mejor también Vox lo permite», planteó antes de insistir en que Adelante será coherente y no «impresionista» en este escenario.

Entretanto, aseguró que el grupo parlamentario de Podemos e IU estará «atento» ante la influencia que Vox pueda ejercer en las políticas públicas pues, como advirtió, el quid de la cuestión no es solo la investidura, donde ve «todo el pescado vendido», sino que pondrán el acento en todas las iniciativas que están por venir o incluso en su intención de derogar leyes como la de Memoria Histórica. Ante esta situación, Adelante fiscalizará al Gobierno «más que nunca» para defender los valores constitutivos y la autonomía andaluza.

Rodríguez también reveló que Susana Díaz le llamó ayer, en el que fue el primer contacto entre ambas tras las elecciones, si bien no concretó ninguna reunión y la dirigente de Podemos le ha trasladado que Adelante «no es concluyente» para la investidura y que si logra más apoyos, «que los vaya buscando» antes de intentar el respaldo de la confluencia.