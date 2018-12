Moreno: "El PP negociará con máxima lealtad"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, aseguró ayer que negociará con Ciudadanos a partir de la próxima semana para poder conformar un Gobierno en Andalucía, «con máxima lealtad y franca sinceridad» y confió en llegar a un acuerdo porque «no podemos truncar el sueño de muchos andaluces». En declaraciones a los periodistas en Ayamonte (Huelva), donde ha participado en un acto con motivo del Día de la Constitución, Moreno abog''o porque en estas dos semanas de negociación que hay por delante «se deje atrás el debate de sillones, porque los sillones ya los han decidido los andaluces el pasado domingo, y nos centremos en el debate que realmente le importa a Andalucía, que es el de las reformas». «Tenemos que ver qué reformas hay que hacer en materia económica, fiscal, de servicios públicos, de regeneración ética y democrática, eso es lo que me interesa y de lo que estoy con ganas de escuchar por parte de Ciudadanos», dijo

Moreno aseguró estar centrado en «hacer un acuerdo mayoritario que nos permita un nuevo Gobierno en Andalucía, y por lo tanto Ciudadanos lo que tiene que hacer es decidir qué quiere hacer en Andalucía»: «hemos abierto una enorme oportunidad de cambio, hay una enorme ilusión en esta comunidad, y lo que no puede ni debe y creo que no hará es truncar esa posibilidad de cambio».

En cuanto a Vox, el malagueño indicó que por parte de esta formación «no ha habido ninguna exigencia»: «Lo que nos han emplazado es a que nos pongamos de acuerdo PP y Ciudadanos y, a partir de ahí, ya han dicho que no van a ser ningún impedimento para que haya un cambio de Gobierno en Andalucía».

Moreno se mostró convencido en que se llegará a un acuerdo porque «son muchos los andaluces que nos están pidiendo todos los días que no podemos truncar el sueño de muchas generaciones que quieren un cambio en la región después de cuarenta años y, desde luego, si a alguno de nosotros se nos ocurriera truncar esa posibilidad de cambio lo pagaríamos caro en términos democráticos en las urnas». «Tenemos una enorme responsabilidad no sólo política, sino también moral y social con todas esas personas, y desde el PP ya les digo que no le vamos a defraudar», insistió.

Por otra parte, se refirió a la propuesta de Vox de eliminar la RTVA e indicó: «Es algo que no llevamos en nuestro programa; además la RTVA está reflejada en nuestro Estatuto de Autonomía, por lo que cualquier propuesta de desaparición de un servicio púbico de esa naturaleza conlleva una reforma estatutaria». Otra cosa distinta, matizó, es que Andalucía precisa «un nuevo modelo de televisión pública, que eso sí es cierto, que esté al servicio de los andaluces y no al servicio de un determinado partido».