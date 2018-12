"Debemos liderar el cambio quienes no tenemos mochilas de corrupción"

No hay nada de ingenuidad ni tampoco algo insólito en su demanda. Así, al menos, lo ve Juan Marín y defiende sus aspiraciones para ser el próximo presidente de la Junta. ¿Cómo y con quién? Lo explica en su primera entrevista para La Opinión post-2D.

En la ejecutiva nacional de su partido se ha acordado que usted intente ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía. ¿Cómo lo pretende conseguir?

Creemos que tiene que haber cambio, que el PSOE debe ir a la oposición. Y creemos que ese cambio debe liderarlo un partido limpio, sin corrupción a sus espaldas, desde el centro, con capacidad de diálogo y crecimiento en las urnas, y que ilusione a los andaluces. Y queremos liderar ese Gobierno con el PP como socio prioritario.



Ciudadanos es tercera fuerza. ¿Por qué en Andalucía sí y en Cataluña no?

En campaña pedimos votos para el cambio y ahora hay escaños para el cambio en Andalucía. Esa es la principal diferencia con Cataluña, donde a pesar de que hicimos historia ganando en las urnas a los separatistas, el resultado de PP y PSOE, y una ley electoral injusta, no permitió que los constitucionalistas sumásemos para gobernar. Aquí, si el PSOE no bloquea Andalucía, Cs y PP tenemos escaños suficientes para un gobierno estable y de cambio.

Juanma Moreno ya da por hecho que él será el relevo de Susana Díaz y le pide coherencia a usted.

Moreno Bonilla ha obtenido los peores resultados de la historia del Partido Popular en Andalucía. En solo seis años, bajo su liderazgo, el PP ha pasado de 50 a 26 escaños. Mientras, desde 2015, Ciudadanos ha pasado de 0 a 21 escaños. Creo que la coherencia pasa por atender el deseo de cambio de los andaluces, y porque lo lideremos quienes hemos sido capaces de ilusionar. Por quienes no tenemos mochilas de corrupción y quienes podemos hacerlo desde el centro y desde la moderación, llegando a acuerdos con las demás formaciones.

¿La formación de gobierno puede estar en riesgo por la falta de acuerdos entre el PP, Ciudadanos y Vox?

Los andaluces han pedido cambio y habrá cambio en la Junta de Andalucía. Nosotros vamos a iniciar una negociación con el Partido Popular para liderar ese nuevo gobierno. Y confío en que Susana Díaz y el PSOE, que tanto pidieron a los demás no bloquear Andalucía tras el 2D, cumplan con ello y se aparten para permitir un gobierno constitucionalista y moderado.

De 0 a 10, ¿cuántas son las posibilidades de que usted llegue a cualquier acuerdo que incluya en la ecuación al PSOE de Díaz?

El PSOE debe admitir que los andaluces hemos pedido cambio porque ya no aguantábamos más años de PSOE en la Junta de Andalucía. Y si son responsables, se apartarán para que pueda haber un gobierno de cambio. Insisto, un gobierno constitucionalista y moderado para Andalucía.

Eso sí, da la impresión de que el futuro Gobierno de Andalucía se acordará en Madrid.

Los andaluces han hablado el domingo. La Ejecutiva Nacional de Cs ha acordado por unanimidad que el secretario general José Manuel Villegas me acompañe a mí y a mi equipo en esta negociación y estaré encantado y agradecido. Lo que estoy seguro de que sí se acabará trasladando a Madrid es el liderazgo de Cs en una nueva etapa política en Andalucía.

¿Usted se ve formando parte en un gobierno que incluya a Vox?

Tengo una posición muy clara: hay que llevar a cabo el cambio que los andaluces nos han pedido en las urnas. Y quiero liderarlo desde un proyecto limpio y que crece en las urnas. Por eso vamos a abrir negociaciones con el PP. Eso sí, con cinco partidos en el Parlamento y la responsabilidad histórica de sacar al PSOE de la Junta de Andalucía, sería irresponsable descartar todos los escenarios posibles.

¿Qué opina de las primeras exigencias que han llegado por parte de su líder nacional, Santiago Abascal? ¿Usted se ve apoyando un hipotético cierre de Canal Sur?

Yo quiero una negociación seria para Andalucía. Y entiendo por una negociación seria, el sentarnos en una mesa a hablar de políticas, de programas y de personas. Es legítimo que cada uno pida lo que quiera. Pero nosotros nos sentaremos a hablar de nuestro programa y a escuchar al Partido Popular, que es con quien tenemos que llegar a un acuerdo.

¿Es partidario de devolver competencias autonómicas al Estado?

Nos moveremos en nuestro espacio programático. La descentralización ha traído la mejor etapa de bienestar a España en las últimas décadas. Lo que debemos hacer, y ahí Cs se ha quedado solo frente al pasteleo de PSOE y PP con los nacionalistas, es utilizar los instrumentos con los que cuenta el Estado que se cumple con la igualdad y con la legalidad en todos los rincones de España.

¿El Estatuto de Autonomía de Andalucía es intocable?

Cuando hablemos de reformas, quiero tener claro que lo hacemos para mejorar la vida de los andaluces. Es evidente que hay muchas cosas que cambiar que pueden hacerse sin tocar el Estatuto de Autonomía. Medidas económicas, sociales, despolitizar la sanidad, cerrar chiringuitos políticos y fundaciones fantasma...

Para usted, ¿lo más sensato sería un acuerdo que incluya al PP, Ciudadanos y PSOE?

Ciudadanos y PP sumamos escaños suficientes para tener un gobierno estable y de cambio en Andalucía. Liderado por Ciudadanos, desde el centro, limpio de corrupción e ilusionante. Esa es nuestra prioridad y para ello vamos a negociar con el PP. Y cuando tengamos ese acuerdo pediremos al PSOE que no bloquee Andalucía.

¿Contempla la posibilidad de un escenario similar al del Ayuntamiento de Mijas?

Soy muy claro. Nuestra prioridad es liderar un nuevo gobierno en Andalucía en base a un acuerdo de cambio con el PP.

La participación ha sido muy baja, en esta ocasión. ¿Le preocupa que se deba a una desafección hacia la clase política?

Algunos estaban interesados en que la gente no saliese a votar. El PSOE lo buscó durante la campaña y parece que su estrategia se les ha vuelto en contra. Yo quiero dar las gracias a los que, cuando parecía imposible, cuando todo el mundo decía que no se podía, creyeron en el cambio y salieron de sus casas para hacerlo posible.

Al final, no ha logrado adelantar al PP.

Veo un empate técnico en votos. Ellos venían de tener 50 escaños hace bien poco y nosotros veníamos de cero. Hoy, apenas nos separan 80.000 votos. Hemos ganado en la mitad de provincias, en muchas de las principales ciudades. Esto es lo que nos permite pedir un gobierno limpio, que no cambie los ERE por la Gürtel sino que ilusione a los andaluces.

Para cerrar el círculo, ¿Juan Marín será el próximo presidente de la Junta de Andalucía?

Confío plenamente en ello porque les pedí a los andaluces votos para el cambio y, hoy, hay escaños suficientes para ese cambio. Y me siento legitimado para liderarlo porque somos el partido que más crece, porque es más fácil llegar a acuerdos desde el centro, porque somos un partido limpio de corrupción y porque tenemos el mejor proyecto para el futuro de Andalucía.