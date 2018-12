PP y Ciudadanos se dan de plazo hasta el día 17 para cerrar un programa común

El PP y Cs han constatado este martes que existe entre ambos "una clara voluntad de acuerdo" para la gobernabilidad de Andalucía en la primera reunión formal que han mantenido tras las elecciones del 2D, de modo que han acordado poner en marcha un grupo de trabajo con representantes de ambos partidos para intentar cerrar un acuerdo programático y volver a reunirse el lunes 17 de diciembre, cuando seguirían avanzando en la composición del Ejecutivo y de la Mesa de la Cámara autonómica.

Tras la reunión, que se ha prolongado por algo más de una hora y media en el Parlamento andaluz, concretamente en la sala de la Mesa de la Cámara, han comparecido ante los medios tanto el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia, Juanma Moreno, como el portavoz de Cs en Andalucía y aspirante a liderar el Ejecutivo andaluz, Juan Marín, que han coincidido en resaltar que hay una "clara voluntad de acuerdo" por parte de los dos partidos para alcanzar un gobierno de cambio tras casi 40 años de gobiernos socialistas en Andalucía.

De este modo, esta misma semana pondrán en marcha un grupo técnico de trabajo para "ponernos de acuerdo primero en qué queremos hacer", y después volver a reunirse el día 17 "para cerrar los acuerdos programáticos si es posible". A partir de ahí, será cuando aborden "quién pone en marcha" ese gobierno, despejando tanto la formación del Ejecutivo como la composición de la Mesa de la Cámara.

"Hay una clara voluntad de acuerdo y una clarísima voluntad de cambio también", ha afirmado Moreno, quien ha explicado que se afanarán en trabajar las líneas programáticas comunes y cómo ponerse de acuerdo para impulsar "una agenda de cambio".

Si bien, preguntado Marín sobre si ya se podría garantizar que va a haber un cambio de gobierno en la Junta, ha dicho que no descarta "ningún escenario" y que la reunión de este martes "sólo supone la primera toma de contacto". "Tenemos que ir viendo las cuestiones que nos plantea el PP-A", ha matizado antes de aclarar que las negociaciones las lidera él y que no se siente tutelado por la dirección nacional de Cs.

Primero, el programa

Tanto el PP-A como Cs creen fundamental que el primer paso debe ser consensuar qué proyecto de cambio quieren impulsar antes de hablar de la composición de un futuro gobierno o de la Mesa de la Cámara.

"Si no hay acuerdo en el programa, poco más tenemos que hablar", ha asumido Moreno, que ha asegurado que en la reunión de este martes no se ha hablado "ni de cargos ni de responsabilidades concretas, sino del programa". Y así, ha insistido en que su principal objetivo "es el proyecto que queremos hacer de impulso y modernización de Andalucía y no de sillones, que no era el objetivo de hoy".

El dirigente del PP-A cree que "hay que empezar el acuerdo por los cimientos y no por el tejado, un acuerdo que lleva sus ritmos y sus tiempos", toda vez ve "sintonía" en asuntos clave.

Juan Marín, por su parte, ha apuntado que "una vez que resolvamos la cuestión programática hablaremos también de la composición de gobierno y de la Mesa".

De este modo, el grupo de trabajo técnico buscará puntos de encuentro principalmente sobre tres bloques:

Regeneración democrática , lucha contra la corrupción y reorganización para mejorar la administración pública.

, lucha contra la corrupción y reorganización para mejorar la administración pública. Reactivación económica centrada en la creación de empleo y una reforma fiscal que implique bajada de impuesto.

centrada en la creación de empleo y una reforma fiscal que implique bajada de impuesto. Mejora de los servicios públicos fundamentales, reforzando la sanidad, la educación y los servicios sociales.



Si bien los componentes de este grupo de trabajo aún no han sido designados, fuentes del PP-A han confirmado a Europa Press que el portavoz regional, Elías Bendodo, será quien coordine la representación de los populares.

Así, la idea es que una vez que se cierre el acuerdo programático, será el momento de abordar un acuerdo para la composición del Gobierno y, vinculado a ello, otro acuerdo para la Mesa de la Cámara, lo que se traduciría, en palabras de Moreno, en un acuerdo "global" entre el PP-A y Cs.

Esto lo verá el próximo lunes la comisión política que capitanea este proceso de encuentro, que volverá a reunirse, y en la que participan, por parte del PP, Juanma Moreno, el secretario general, Teodoro García Egea, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, y la secretaria general del PP-A, Loles López; y por parte de Cs, Marín, el secretario general, José Manuel Villegas, y las diputadas electas Marta Bosquet y Ana Llopis.

¿VOX? "Ya se verá"

Sobre si contarán con Vox para la conformación de la Mesa del Parlamento, tanto Moreno como Marín han querido dejar claro que la negociación se circunscribe únicamente a PP y Cs. No obstante, el líder del PP-A ha dado a entender que la propuesta que cierren podría contar con los votos de Vox puesto que la formación de Santiago Abascal ha mostrado su plena voluntad a apoyar "cualquier cambio en Andalucía".

Moreno, que ha asegurado que Vox no ha pedido participar en las negociaciones entre PP-A y Cs, ha dicho que "ya se verá" lo que decide el citado partido, así como el resto de fuerzas políticas.

Al respecto, Marín ha dicho esperar que las demás formaciones "no bloqueen" si PP-A y Cs llegan a un acuerdo respecto a la Mesa del Parlamento, un órgano que, según ha precisado, contaría con cuatro representantes de ambas formaciones. Además, ha recordado que en la pasada legislatura el grupo parlamentario de IULV-CA estaba representado en la Mesa con voz pero sin voto.