El futuro de Andalucía: "El PP y Ciudadanos estamos abocados a entendernos"

Que la segunda reunión entre el PP y Ciudadanos (Cs) para perfilar el acuerdo sobre el futuro Gobierno de Andalucía se haya cerrado sin avances notables no preocupa, por ahora, al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, que también forma parte de la comisión negociadora que encabeza el aspirante popular a la presidencia, Juanma Moreno. De hecho, estuvo presente ayer en Sevilla y es una de las personas de máxima confianza de Moreno. El mensaje que se trasladó ayer por parte de la formación naranja es que no habrá un acuerdo inminente y que se tratará de forzar una abstención del PSOE en la futura investidura para aislar a Vox. Preguntado sobre estos hechos, Bendodo ha vuelto a insistir esta mañana, ya de vuelta en Málaga, que "el PP y Cs estamos abocados a entendernos", dejando claro que confía, plenamente, en que habrá un acuerdo que imponga a Moreno como presidente. Antes o después.

Para Bendodo, este tira y afloja que se está visibilizando forma parte de la escenificación habitual que viene aparejada a este tipo de acuerdos. Así, al menos, lo ha dejado caer a través de sus declaraciones. "Estamos avanzando a la velocidad que hay que avanzar. En Andalucía, nadie entendería que no llegáramos a un acuerdo por el cambio. El cambio es imparable, aunque todo tiene su proceso", ha manifestado. Ese "todo tiene su proceso", en el caso de Cs, tiene mucho que ver con Vox. Los de Albert Rivera no quieren quedar manchados por la implicación de la formación de derecha radical en esta operación a tres. Sin Vox, no salen los números y tarde o temprano hay que hacer partícipe a los de Santiago Abascal.

Ese momento, sin embargo, no habría llegado aún. Bendodo ha vuelto a asegurar que, en estos momentos, el PP está negociando en exclusiva con Cs, sin que exista una mesa paralela con Vox. A pesar de la presencia de Abascal ayer en Sevilla, que quedó encuadrada en el terreno de la casualidad. "La única mesa de negociación que hay ahora mismo es la del PP con Cs", ha zanjado. Esto dejaría el cara a cara entre Moreno y el líder regional de Vox, Francisco Serrano, del pasado miércoles, en la única toma de contacto que se habría producido hasta ahora.

La urgencia de los plazos, a pesar de todo, está marcada por la constitución del propio Parlamento, que está fechada para el próximo 27 de diciembre. El mismo día, se configurará la Mesa del Parlamento, llamado a ser un órgano clave en una cámara autonómica que estará más fragmentada que nunca. Preguntado sobre la posibilidad de negociar acuerdos separados, es decir, primero para la Mesa, dejando en suspense la figura del futuro presidente, Bendodo ha negado esta posibilidad, abogando por un acuerdo global. "Los tres ejes son el acuerdo programático, el acuerdo por la Mesa y el acuerdo por la Presidencia de la Mesa", ha dejado claro Bendodo que el PP no está dispuesto a trocear el acuerdo. Así, todo apunta a que el acuerdo no se cerrará antes del 26 de diciembre. Esto contraviene, en un principio, los planes iniciales del PP, que confiaba en tener el pacto cerrado antes de entrar en los días fuertes de la Navidad.