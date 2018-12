El PP-A da por cerrado el pacto con Cs y Díaz asegura que se presentará a la investidura

El presidente del PP-A y candidato a presidir la Junta, Juanma Moreno, dio ayer por cerrado el acuerdo programático de Gobierno entre su partido y Cs, mientras que la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, aseguró que «evidentemente» se presentará a la investidura para seguir en el cargo. En su cuenta de Twitter, Moreno dijo que el acuerdo programático entre ambas formaciones es una «gran noticia en este día de Navidad», en alusión al documento de 90 medidas negociado en las últimas semanas en los grupos de trabajo creados para ello. «PP y Ciudadanos hemos cerrado en su totalidad un acuerdo programático con medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía», afirmó.

Ambos partidos esperan anunciar hoy un pacto global, como era pretensión del PP, que además del programa incluya la Mesa del Parlamento andaluz y la investidura de Juanma Moreno, según dijeron a Efe fuentes de la negociación.

Los negociadores de PP y Cs cerraron un acuerdo que incluye medidas de regeneración democrática como el límite de mandato, la supresión de los aforamientos y una oficina de lucha contra el fraude.

Entre las medidas económicas y financieras se contempla la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones, la rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la exigencia al Gobierno central de la reforma del modelo de financiación autonómica.

También se incluyen medidas sobre el futuro gobierno de la Junta, como la separación de cualquier cargo público que sea imputado formalmente por un delito de corrupción o la puesta en marcha del proyecto de Ley de Despolitización de la Junta, que garantice la profesionalidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas y con reducción de los altos cargos de la Junta de Andalucía.

Por su parte, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo ayer que «evidentemente» se presentará a la investidura para seguir en el cargo. «Una vez que hemos ganado las elecciones no voy a hacer un Rajoy o una Arrimadas», señaló.

Durante una entrevista con la cadena Ser para hacer balance del año, Díaz dijo que se presentará como candidata al pleno de investidura, porque se ha presentado a unas elecciones «para representar dignamente a los ciudadanos», indicando que lo hará «para que ese millón de ciudadanos que han votado a los socialistas se sientan orgullosos».

Falta de respeto

Añadió que para ella «no hay nada más importante que tener coherencia con los ciudadanos», por lo que incidió en que si no consigue gobernar será la portavoz de su partido en la oposición. «¿Qué les voy a decir –a los votantes–, que si no gobierno me voy?, eso sería una falta de respeto», argumentó.

Díaz restó importancia a los acuerdos de gobierno alcanzados entre PP y Cs, ya que necesitarán el apoyo de Vox. En este sentido, apeló al líder de la formación naranja, Albert Rivera, a que se pronuncie sobre este hipotético pacto, «que Casado parece que lo tiene claro».

Preguntada por si se ve apoyada por la dirección nacional de su partido, dijo que se siente respaldada por los militantes que les dieron su voto, «por el millón de andaluces, y de compañeros y compañeras de partido». Dijo además que no dejará el cargo, en función «de una tradición que dice que no se vaya quien ha ganado unas elecciones».