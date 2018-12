Muere un hombre en un patinete en una carretera de Córdoba

Accidente en una carretera comarcal de Córdoba con una persona fallecida. Aquí lo llamativo es lo que conducía este hombre de 40 años. Un patinete, todavía sin un nombre fijo en el mercado, también lo llaman patinete chopper. Las marcas lo venden como patinete, pero tiene 50 o 70 kilómetros de autonomía, un cuadro de acero, frenos de disco hidráulicos, horquilla, en algunos modelos pueden ir dos, y llegar a alcanzar los 60 km/h. Dicho de otra manera, blanco y en botella, es una moto eléctrica. Pero, para las marcas es mejor que sea un patinete sobre el papel para su venta. No se necesita carnet y no se matricula. La forma más fácil de vender una moto sin serlo. Eso sí, viven en un limbo jurídico, lo que hace que todavía no esté claro, por donde pueden circular. Es un ejemplo más de las nuevas generaciones de aparatos. Cada ayuntamiento los regula a su modo, en definitiva un caos de normativas y reglas, difícil a estas alturas de organizar.