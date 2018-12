El PP pactará con Vox en las autonómicas y municipales para "expulsar" a la izquierda

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, adelantó ayer que, tras las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, su partido intentará ponerse de acuerdo con Ciudadanos y Vox, como en Andalucía, para «expulsar» a la izquierda de ayuntamientos y comunidades autónomas. «Si podemos, si sumamos, si conseguimos el respaldo mayoritario de los ciudadanos en cada municipio, no dude de que vamos a intentar ponernos de acuerdo para expulsar a la izquierda de estos ayuntamientos y de las comunidades autónomas», subrayó García Egea en declaraciones a la cadena Cope.

También consideró «sorprendente» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «amenace con aplicar el 155 en Andalucía porque gobierna el PP y no en Cataluña», después de que este advirtiera el viernes de que utilizará «todos los instrumentos del Estado» que estén a su alcance en caso de que el futuro Ejecutivo andaluz ponga en cuestión o recorte «derechos y libertades» de las mujeres. Un aviso que García Egea calificó de «increíble», teniendo en cuenta que «la seguridad de las personas» está en riesgo en Cataluña, que es «donde se están recortando libertades y la gente no puede vivir en paz y libertad» por culpa de «los amigos de sus socios», en alusión a los Comités de Defensa de la República, que «intentan quebrar la convivencia».

El PP, enfatizó, quiere liderar el centroderecha, «a toda la España de los balcones, que pone la bandera orgullosa» y que están orgullosos también de que haya libertad para que quien quiera ir a los toros o de caza, pueda hacerlo, y quien no quiera, que no lo haga.

Un liderazgo que, a su juicio, incluye a todo aquel que se sienta identificado con estos principios y valores, con la vista puesta en que, a partir de las elecciones de mayo, «la izquierda no gobierne y no siga haciendo daño en ciudades como Madrid o Barcelona, que bastante ya han sufrido con Carmena y Ada Colau estos cuatro años».

El caso de Andalucía

El primer paso en ese camino hacia la creación de un eje de derechas será el Gobierno de Andalucía, que tendrá que contar con la opinión de Vox, porque los andaluces «no entenderían» –señaló– que los políticos se dedicaran a mirarse «los ombligos» y a ver si se pone «una coma aquí o allá» en vez de hacer leyes que les representen y que mejoren su vida. «Esto es lo que tenemos todos que hacer más allá del protagonismo que tenga uno u otro», apostilló.

«Por muchas excusas que Sánchez intente inventar, el socialismo en Andalucía se ha acabado y va a dar paso a un nuevo tiempo en el que Juanma Moreno, el PP y el resto de partidos a los que los andaluces han dado un papel importante, que son Ciudadanos y Vox, van a hacer posible un nuevo gobierno», añadió.

Respecto al balance positivo que el viernes realizó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de sus siete meses de Gobierno, García Egea ironizó diciendo que lo comprende y que «es normal que el presidente haga un balance triunfalista porque la vida a 10.000 pies de altitud y en un Falcon se tiene que ver de otra forma». De forma distinta la ven, según su criterio, los españoles que «pisan la calle cada día, que madrugan, que levantan la persiana, que pagan impuestos» y que ven que la economía «va a peor» desde que Sánchez es presidente, concluyó.