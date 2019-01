El PSOE defiende el pacto de violencia machista frente Vox

El PSOE ha defendido el Pacto de Estado contra la violencia machista frente a propuestas como las de Vox en Andalucía de derogar la ley contra esta lacra, mientras que Unidos Podemos ha señalado que a esta situación hay que darle la "importancia justa" y no "sobredimensionarla".

Las portavoces de ambos grupos parlamentarios se han referido a este tema a su entrada de la ponencia que trabaja en el proyecto de ley de medidas urgentes contra la violencia machista, y que tenía su primera reunión este miércoles.

La socialista Ángeles Álvarez ha señalado que las propuestas de Vox no van a cambiar al trabajo parlamentario previsto ya que, en principio, estas reuniones tratan las enmiendas y propuestas que las formaciones han presentado y que, todas ellas, deben de estar enmarcadas dentro de las negociaciones que se realizaron para lograr el Pacto sobre esta materia.

Álvarez ha pedido, en este sentido, "responsabilidad" a todos los grupos parlamentarios, y especialmente al PP, para evitar "abrir melones" ajenos al Pacto dentro de la ponencia.

De forma similar se han expresado las representantes de Unidos Podemos en este órgano, la diputada de Podemos Sofía Castañón y la de En Marea Ángela Rodríguez, quienes han llamado a recuperar la "solemnidad" con la que siempre se ha trabajado por las mujeres en la Cámara baja.

Un país en el que "no cabe nadie"

Castañón ha defendido que también son necesarias otras leyes para proteger otras violencias, pero ha remarcado que éstas "no se pueden contraponer" a una lacra "que ya está en el consenso social" desde hace 14 años, cuando se aprobó la ley contra la violencia de género. "Necesita una actualización y aplicarse a pleno rendimiento, pero me parece que situarse fuera eso no tiene sentido y no debería entrar en el debate", ha indicado.

Rodríguez, por su parte, ha indicado que no se puede hacer "oídos sordos" a las reclamaciones de Vox porque es algo que está pasando en el país pero, a su juicio, "no se le debe dar más importancia que la justa" y ha llamado a no "sobredimensionar" la situación.

Para la diputada gallega, la propuesta del partido de Santiago Abascal en Andalucía muestra un país en el que "no cabe nadie", "ni las mujeres, ni el colectivo LGTBI, ni los migrantes, ni las personas con determinadas necesidades en la Sanidad, ni las que quieren una educación pública y para todos". Un país que contrasta, a su juicio, con el trabajo que está realizando esta ponencia en el Congreso y que, en su opinión, "habla de la salud democrática" de España.

A los trabajos que se van a realizar en esta ponencia también se ha referido el portavoz del PNV en materia de Igualdad, Joseba Agirretxea, que también ha puesto en valor lo acordado en el Pacto firmado por todos los grupos y aprobado en septiembre de 2017 en el Congreso. En este sentido, ha denunciado las enmiendas de "algunos partidos nuevos" que parece que "quieren cambiar bastantes cosas" con respecto al acuerdo.

Como ejemplo, Agirretxea ha puesto a Ciudadanos y a sus propuestas a este proyecto de ley que "ponen en cuestión elementos fundamentales" que se incluyen en el texto. Por ello, ha llamado también a la responsabilidad.