El malagueño Juanma Moreno, nuevo presidente de la Junta

Juanma Moreno, presidente del Partido Popular Andaluz, se ha convertido hoy, pasadas las 17.00 horas, en el nuevo presidente de la Junta de Andalucía después de recibir en la votación los apoyos de sus 26 parlamentarios y sumar los 21 de Ciudadanos y los 12 de la formación ultraderechista Vox, es decir, la mayoría absoluta (59 votos, esta está en 55 diputados). En contra han votado el PSOE y Adelante Andalucía (50 sufragios), cuya portavoz, Teresa Rodríguez, ha debido marcharse al sufrir una bajada de azúcar.

La votación se ha hecho mediante llamamiento, de forma que los distintos parlamentarios han dicho sí o no según la posición de los partidos después de pronunciarse sus nombres por orden alfabético.

Han sido dos jornadas intensas de debate en una sesión de investidura diferente a las anteriores, ya que Moreno se convierte en el primer presidente de la autonomía andaluza nacido en Málaga y en una provincia oriental, estrena el casillero también para los populares en la región y, además, es el primero no socialista en toda la historia autonómica, después de que el PSOE haya gobernado de forma ininterrumpida durante casi cuarenta años en el territorio andaluz.

Además, la irrupción de Vox ha desvirtuado en cierta forma la sesión de investidura, pues más que el programa de gobierno popular, los debates han girado en torno a la conveniencia o no de su pacto con los ultraconservadores, que han pedido la derogación de la ley de violencia de género de Andalucía, han puesto en jaque las políticas de igualdad y han pedido, asimismo, y este se ha convertido en uno de sus principales mantras, eliminar la Ley de Memoria Histórica, algo que le ha afeado mucho la líder de Adelante Andalucía.

Bonilla ha tenido, antes de la votación, una dura refriega dialéctica con Susana Díaz, secretaria general de los socialistas andaluces y la última de esta formación que ha ostentado la Presidencia de la Junta. Moreno se ha esforzado a lo largo de toda la investidura por presentarse como el líder de un Ejecutivo de cambio, dialoguista y reformista, centrado en acabar con "las redes clientelares" tejidas por el PSOE a lo largo de cuarenta años y en desmontar la famosa "administración paralela", así como en propiciar una importante rebaja de la presión fiscal y ayudas a empresas y autónomos con el fin de reactivar la economía andaluza y evitar que se considere al paro como una parte del ADN de los andaluces.

Antes de la refriega verbal entre Moreno y Díaz, sobre las dos y media de la tarde, ha intervenido la portavoz del PP, Carmen Crespo, ya en al segunda parte de la sesión de hoy, quien, con un tono muy duro, ha asegurado que la mayoría de los andaluces prefiere "pactar con los representantes de Ortega Lara que con los de Otegui", ha recordado que muchos líderes socialistas cercanos a Pedro Sánchez plantean ya la renovación del proyecto autonómico del PSOE y ha defendido que no se da "ningún paso atrás en lo firmado en cuanto a igualdad" en la pasada legislatura, pero el 80% de la partida de violencia de género no se ha ejecutado y la mayor parte de los altos cargos de la Junta son hombres. "La igualdad no se predica, se practica", ha dicho, para recordar que el centro derecha ha tenido el respaldo mayoritario de los andaluces, para criticar luego las manifestaciones que se produjeron ayer a las puertas del Parlamento. "Nada de ocultismo, no como otros pactos a nivel nacional", ha relatado.

Por cierto, Moreno, en contestación a su portavoz, ha anunciado que llevará el Consejo de Gobierno a todas las provincias andaluzas, empezando por Antequera el próximo 25 de enero por el 40 aniversario del Pacto firmado en aquella ciudad por once fuerzas políticas para impulsar la autonomía andaluza.

El PP ha firmado un pacto de noventa medidas con Ciudadanos, pero su líder, Juan Marín, ha pedido hoy que a él no se le pidan cuentas de lo rubricado entre Moreno y Vox, de forma que nadie, salvo Moreno, ha pronunciado durante los dos días de discursos la denominación de los ultraderechistas, que han hecho una cruzada de su lucha contra las políticas de igualdad, el lenguaje inclusivo y la inmigración ilegal.

Moreno se ha quejado, de hecho, de que ayer el PSOE financiara y organizara las manifestaciones que han tenido lugar ante el Parlamento andaluz por parte de colectivos feministas y sindicatos, ha criticado la corrupción, pero ha insistido en que el diálogo con todos y la moderación van a ser los ejes fundamentales del discurso de los populares andaluces. El próximo viernes tomará posesión de su nuevo cargo.

El malagueño tiene ante sí un reto difícil, ya que tendrá que conjugar el nuevo juego de mayorías conservadoras y hacer frente a lo que se presume como una dura oposición, incluso en la calle, de socialistas y, sobre todo, de Adelante Andalucía, que no ha eludido el choque dialéctico con la ultraderecha.

En clave local, el alcalde malagueño, Francisco de la Torre, ya ha reclamado el compromiso de la Junta con treinta proyectos de los últimos años, entre ellos no llevar el metro al Civil, el plan de inundabilidad en la zona de los polígonos industriales, el auditorio o diversos proyectos culturales, así como el tercer hospital.