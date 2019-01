Los dos escuchan Objetivo Birmania

Moreno se acordó de un «ojiplático» Javier Arenas, Rodríguez dio una lección de historia y Juanma ha dejado de ser Juanma

Si hay algo que quedó claro tras la sesión de investidura del presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, como jefe del Ejecutivo andaluz, es que el malagueño y su antecesora en el cargo, Susana Díaz, tienen gustos musicales parecidos. De hecho, coinciden en su amor a un grupo de la movida madrileña: Objetivo Birmania, una formación que tuvo muchísimos problemas y cambios entre sus componentes, pero que hizo una canción muy citada ayer: «Los amigos de mis amigas son mis amigos». En lo que sí se diferencias ambos, claro, es en que las amistades que se atribuyen mutuamente no son las más recomendables.

En un duro cara a cara entre la secretaria general del PSOE andaluz y Moreno, esta le criticó por soportar su Gobierno en los votos de un partido ultraderechista. «Los amigos de mis amigos son mis amigos», dijo. El líder del PP andaluz, por su parte, recordó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negocia los presupuestos con partidos independentistas vascos y catalanes, incluso en una cárcel. «Los amigos de mis amigos son mis amigos. ¿Quiénes son los amigos del señor Sánchez?», se preguntó.

Especialmente vehemente se mostró el portavoz de los socialistas en la Cámara, Mario Jiménez, a quien la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, llamó en varias ocasiones la atención por interrumpir a Moreno, quien al decir «sí» a su propia investidura sonrió, mientras que Díaz, que recibió un aplauso cerrado de su Gobierno, hizo lo propio al decir «no». Bosquet tiene mano dura y le ha cogido el gusto al cargo en apenas unos días, pues llevó la sesión con voluntad de hierro.

Durante la larga sesión de ayer, la segunda, hubo muchas interrupciones, sobre todo al líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, que se quedó a gusto atacando a inmigrantes y las políticas de igualdad, además de trufar su sermón de referencias a figuras religiosas, como San Pablo o San Francisco de Asís. Su jefe, Santiago Abascal, al que Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, llamó «el niño de las pistolas», estaba entre los invitados y recibió muchos besos y abrazos de compañeros y amigos. Serrano citó a Machado, y, ya por la tarde, Díaz se preguntó si se puede citar al poeta sevillano y luego pedir la derogación de la Ley de Memoria Histórica de la comunidad. Se habló de Lorca, algo que le afeó Díaz, pero Moreno ironizó sobre si ahora va a tener que pedirle permiso para hablar de Machado, Lorca o Becquer.

Teresa Rodríguez está en un avanzado estado de gestación y se sintió indispuesta ya por la tarde por una subida de azúcar, una situación por la que Díaz se preocupó desde la tribuna de oradores. Pese a ello, por la mañana, tuvo la oportunidad de hacer un discurso emotivo y bien hilado en el que directamente acusó de tener corazones «pequeños» a los miembros del nuevo Ejecutivo por su postura en igualdad, política LGTBI e inmigración. Ella misma llegó a emocionarse durante su intervención, en la que hizo todo un recorrido por la historia andaluza y recordó que Vox quiere poner el Día de Andalucía el 2 de enero, jornada en la que se conmemora la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos, de los que dijo que persiguieron a los gitanos, para hablar del tratamiento que el nuevo Ejecutivo quiere darle al flamenco.

Juan Marín, de Ciudadanos, no habló de Vox, no pronunció esa denominación; tampoco lo hizo Rodríguez. La formación naranja insistió en que apoya al PP, pero no quiere saber nada de los acuerdos que haya firmado Moreno con los ultraderechistas. La cuadratura del círculo va a ser complicada, aunque Moreno se reafirmó en que en el PP andaluz las decisiones las toma él. Entre los invitados, Antonio Hernando y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. También andaba por ahí Pablo Casado, a quien Susana Díaz le dedicó un lindo dardo –«podríamos estar mucho tiempo hablando aquí de currículos»–. Moreno se acordó de Javier Arenas, ya que se considera depositario del trabajo de sus antecesores que no lograron lo que él ha conseguido; y dio a Díaz el pésame por la muerte de Eduardo Martín Toval, exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga y, durante muchos años, también en el Congreso de los Diputados, una auténtica pérdida.

Moreno cerró su discurso mirando al frente y con una sonrisa en los labios, y pronunció frases de presidente, de esas que dejan el ambiente a punto para que más de uno eche una lagrimita. Agradeció a su grupo el trabajo realizado. De Arenas, por cierto, Teresa Rodríguez dijo que «estaba ojiplático» al ver que uno de sus sucesores es presidente con la mitad de escaños que tuvo el campeón de Olvera.

La presencia mediática durante estos dos días ha sido enorme, medios nacionales e internacionales se han dado cita en la sede del Parlamento andaluz, que está justo al lado de la casa hermandad de la Macarena, para cubrir este evento. Ha habido quien ha hecho alguna broma sobre que a Moreno «se le ha aparecido la Virgen», mientras que Susana Díaz introdujo ayer en sus discursos las historias de varios amigos para ilustrar su idea inclusiva de las familias, que «lo son todas», las tradicionales, las monoparentales y las homosexuales. Suponemos que les pediría permiso para ello. Luego se quejó del tono paternalista del nuevo presidente, que tomará posesión mañana.

Ahora vienen las quinielas sobre los futuros consejeros, los cambios de residencia a Sevilla y los sueldos que se fijará el Ejecutivo, algo que le interesó mucho a Susana Díaz. Después, las fotos, los abrazos, los gritos de «presidente, presidente» y las palmadas en la espalda. Ahora, Juan Manuel Moreno deja de ser Juanma y pasa a ser el tipo que decide y eso lo sabían muy bien quienes lo rodearon ayer. Sabe, como él mismo dijo, que no tendrá ni cien días de cortesía para demostrar si su Ejecutivo puede seguir la hoja de ruta que se ha trazado. Estos días, España ha mirado a Andalucía con miedo, pero Vox tiene claro que también mira ya al país.