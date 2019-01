Juanma Moreno: "El Gobierno es uno y actuaremos sin distinción de siglas"

El presidente de la Junta de Andalucía, el malagueño Juan Manuel Moreno (PP), ha presentado esta mañana pasadas las doce del mediodía su gabinete, en el que coexisten 11 consejerías frente a las 13 del PSOE, cinco de Ciudadanos y siete de los populares, según el reparto acordado en el pacto de gobierno entre ambos. Más allá de los nombres, el jefe del Ejecutivo andaluz ha dicho: "Advierto a partir de ya que el Gobierno es uno y actuaremos como un solo, sin distinción de siglas ni orígenes, con el objetivo único de defender el interés general de los andaluces".

Moreno también ha insistido en que el primero Consejo de Gobierno de Andalucía será el sábado en Antequera, algo "muy simbólico por todo lo que supone para la ciudad, por los Pactos de Antequera, que fueron el inicio del autogobierno". "Es un homenaje a los cuarenta años de esos pactos. Ya adelanté que será la primera vez que el Consejo de Gobierno de Andalucía saldrá de estas dependencias de San Telmo, lo haremos de manera periódica para trasladarlo a todos los andaluces", ha señalado.

Los nuevos consejeros tomarán mañana posesión de sus cargos, cesando los nombrados por Susana Díaz, aunque el Gobierno no echará a andar formalmente hasta el sábado, cuando en el Consejo de Gobierno sean nombrados los viceconsejeros y otros altos cargos de la nueva administración. En ese Consejo, se tomarán dos medidas, las primeras del nuevo Ejecutivo: la auditoria de la Junta y la eliminación en la práctica del nuevo Impuesto de Sucesiones. "La primera medida del Gobierno andaluz será encargar la auditoría integral para saber el interés social de los órganos instrumentales, de las empresas, para marcar las prioridades de gasto", ha explicado, para añadir posteriormente: "También se iniciarán los trámites para la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que supondrá prácticamente su eliminación".

Ha afirmado no haber tenido "ningún tipo de presión de nadie, ni internas ni de la dirección nacional del PP" en la conformación del Ejecutivo, lo cual "agradezco y reconozco", para señalar en seguida: "He nombrado este Gobierno sin pensar en equilibrios políticos, sólo he pensado en el interés general de Andalucía, en cuáles eran los perfiles para hacer un equipo solvente, sólido y eficaz".

Ha señalado que está haciendo una reorganización de temas, "todas las políticas de lucha contra la violencia de género estaban en Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación", por lo que una parte importante seguirá recayendo en Igualdad, y se actuará de forma "coordinada".

Ha precisado que se va a crear un ente compartido del que va a depender Canal Sur, de manera que las decisiones que se tomen sobre la entidad (Vox pidió la eliminación de tres de sus cuatro canales y la reducción drástica del gasto) serán "colegiadas".

Respecto a la Agencia Idea estará adscrita a Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha dicho, para añadir luego que la Oficina de Lucha contra el Fraude "dependerá de los informes de carácter técnico administrativo previos. No creo que sea imposible impulsarla antes de un mes". Por último, Moreno ha recalcado que "la protección del medio es una de las grandes encomiendas que tenemos como administración pública, Andalucía es la comunidad con mayor número de espacios protegidos".

Por cierto, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, sustituirá a Carmen Crespo como portavoz del grupo parlamentario Popular.