El Gobierno con sabor a Málaga ya es una realidad

"Tenemos un equipo de primera", asegura el presidente de la Junta.

Pasadas las 11.15 horas los integrantes del nuevo Gobierno andaluz designados por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han jurado su cargo. Un acto institucional que se ha celebrado en el salón de usos múltiples del Parlamento. Los consejeros han jurado sobre la Constitución Española y han prometido lealtad al Estatuto de Autonomía de Andalucía. En presencia de numerosos invitados, el nuevo Ejecutivo de Moreno echa a andar así de manera oficial y se encuentra ahora a expensas de celebrar su primer Consejo de Gobierno. Una cita que tendrá lugar este sábado, en Antequera. Un guiño al 40 aniversario del Pacto de Antequera y a la voluntad de Moreno de establecer un Consejo de Gobierno itinerante, que se celebre periódicamente en alguna de las ochos provincias.

Entre los consejeros que han jurado su cargo esta mañana, han estado los representantes malagueños. Por un lado, Elías Bendodo, que ha asumido la Consejería de Presidencia. Por otro, Javier Imbroda, que ha jurado su cargo como nuevo consejero de Educación y Deportes. El acto, que ha seguido el habitual guión protocolario, ha estado aderazado con algunos momentos de sonrisas complacidas debido a sendas equivocaciones en la fórmula de juramento por parte del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz. Ambos prometieron lealtad al "Consejo de Ministros" en vez de al Consejo de Gobierno. Un hecho que ha sido comentado luego por el propio Moreno de manera irónica. "Hay mucho afán por ser ministros del Gobierno de España. Todo se andará, pero ahora toca trabajar para Andalucía", ha manifestado al respecto.

La cuota malagueña en este gobierno es notable. A Bendodo e Imbroda, hay que sumarle al propio Moreno como presidente, y, en última instancia, a la consejera de Empleo, Rocío Blanco. Nacida en Córdoba, venía ejerciendo su labor como inspectora de Trabajo en Málaga desde 1997. El consejero de Economía y Empresas, Rogelio Velasco, se doctoró en Economía en la Universidad de Málaga.

Por lo demás, el presidente de la Junta no ha escatimado en elogios al nuevo Gobierno. "La pelota empieza a rodar a partir de hoy, tenemos un equipo de primera", ha tirado de símil futbolístico para ensalzar a su nuevo equipo. Según Moreno, representan a un "equipo solvente" que parte con el objetivo de "hacer realidad una esperanza colectiva anhelada por los andaluces". Que no sería otra que dar un relevo a las políticas impulsadas en las últimas tres décadas de gobiernos socialistas. Así, Moreno ha calificado a los once consejeros como "personas exigentes consigo mismo", asegurando que esa exigencia se plasmará en la acción de gobierno diaria. Moreno ha vuelto a tener, una vez más, palabras de agradecimiento para su vicepresidente, Juan Marín, al que ha felicitado por haber logrado sortear los obstáculos para lograr el cambio: "No han sido ni uno ni dos".

A la toma de posesión de los nuevos consejeros han asistido numerosos invitados y representantes políticos. Por parte del Gobierno saliente, ha asistido el exvicepresidente, Manuel Jiménez Barrios. Entre los invitados, también ha estado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que no ha dudado en abrazar a Bendodo para darle la enhorabuena por su nombramiento. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha desplazado a Sevilla para hacer acto de presencia. Por parte de los empresarios, ha destacado la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA), Javier González de Lara.