Vox tumbará los presupuestos andaluces si no se deroga la Ley de Memoria Histórica

El presidente de Vox, Santiago Abascal, criticó ayer que PP y Ciudadanos no apuesten claramente por derogar la Ley de Memoria Histórica en Andalucía, lo que consideró como «otro incumplimiento de lo pactado» en el acuerdo de investidura de su formación con el PP en Andalucía en materia de Memoria Histórica, a la par que advirtió de que desde el Gobierno popular de Juan Manuel Moreno «querrán aprobar los presupuestos y no podrán».



Así lo manifestó a través de su cuenta de Twitter, en relación a la exigencia del partido de ultraderecha de derogar la Ley de Memoria Histórica en esta comunidad, a lo que el portavoz del PP andaluz en el Parlamento, José Antonio Nieto, aseguró el pasado miércoles que la Ley se cumplirá «de la A a la Z» y que el objetivo del Comisionado para la Concordia creado por el Gobierno andaluz tiene como objetivo «mejorarla».



«Otro incumplimiento de lo pactado por el PP con VOX en Andalucía. Suma y sigue. Ni su palabra ni su letra valen nada. Luego querrán aprobar los presupuestos y no podrán», amenazó Abascal en un tuit.





Y otro incumplimiento de lo pactado por el PP con VOX en Andalucía. Suma y sigue. Ni su palabra ni su letra valen nada. Luego querrán aprobar los presupuestos...y no podrán. https://t.co/7jVhYR1Uyf — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 16 de febrero de 2019



Una línea roja innegociable

Igualmente, el presidente del grupo parlamentario de Vox en la Cámara andaluza,, se expresó de forma similar y dijo también en la mencionada red social que».Al respecto, subrayó que se trata de unas «líneas rojas» que no están dispuestos a que se «rebasen» porque supondría una «tomadura de pelo» a quienes les dieron su confianza en las urnas.