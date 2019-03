La Junta no subirá el sueldo a los altos cargos y Marín resalta el ahorro de 15,5 millones

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado hoy que "ni nos vamos a subir el sueldo, ni nos lo hemos subido ni yo jamás he preguntado cuánto he ganado ni cuánto voy a ganar", preguntado por si es partidario de subir los sueldos a altos cargos. Una polémica que ha surgido tras una entrevista concedida a El Mundo en la que apuntó que los altos cargos y consejeros cobran poco y aseguró que "si quieres a los mejores, o les pagas bien o no vienen".

Así, Marín ha subrayado que ni es partidario de subir los sueldos, ni nunca lo ha sido, detallando que la estructura del nuevo gobierno de la Junta ha reducido el gasto en 15,5 millones de euros con respecto al gobierno socialista. "Son más de 15 millones de euros de ahorro", ha insistido al afirmar que han reducido en un 17 por ciento los altos cargos entre viceconsejeros, secretarios generales y directores generales; además de las dos consejerías menos.

"Otra cosa es que un periodista me pregunte por qué ha habido gente que cuando le hemos ofrecido la posibilidad de venir a trabajar con nosotros nos ha dicho que no, y yo le dijera que ha sido por una cuestión económica", ha señalado, y ha incidido en que "en ningún caso he dicho que esté de acuerdo ni en desacuerdo".

Igualmente, ha resaltado que además de reducir el gasto en altos cargos han respetado a muchos profesionales "que han venido haciendo su trabajo perfectamente durante estos últimos años". Así, se ha referido a Manuel Muñoz, recordando que "muchos me habían criticado por nombrarlo secretario general de turismo". "Yo estoy muy satisfecho con su trabajo y no tengo por qué preguntarle ni a él ni a nadie qué carné político tiene, sino qué trabajo es capaz de hacer".

8M

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta, preguntado por dónde estará el 8 de marzo, ha dicho que acudirá a un acto en la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez con "todas las mujeres que quieran asistir a ese evento; no hay mejor manera de celebrar el día de la mujer que con las mujeres".

Marín ha señalado que la posición de su partido es "muy clara": "defendemos el derecho a la huelga y entendemos que puedan tener derecho a ese día, pero nosotros no solemos acudir, no es que estemos en contra, es que no solemos acudir a manifestaciones, sino que intentamos poner medidas para que la igualdad efectiva se lleve a cabo".

En este punto, ha dicho que eso no significa que no estén presente en muchos actos como en otras ocasiones y que van a trabajar por que "esa brecha salarial y discriminación que existe" se consiga ir eliminando. Así, ha asegurado que su posición individual y personal es que apoya el día 8 de marzo, pues "como día de la mujer tiene todo el sentido del mundo".