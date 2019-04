La rebaja del IRPF de la Junta supondrá un ahorro de 149 millones a los andaluces

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes una rebaja progresiva hasta el año 2023 del tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas para equiparar la cuota autonómica a la estatal en el IRPF, que supondrá la "devolución al bolsillo" de los contribuyentes de 149 millones.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha informado de que la reforma fiscal también contempla la bonificación al 99 % del impuesto de sucesiones y donaciones y la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para familias numerosas y el de actos jurídicos documentados, cuyo coste total presupuestario para 2019 será de 10,7 millones.







?? @JuanBravoBaena: En cuanto al IRPF, el nuevo Gobierno acaba con el agravio fiscal bajando los tramos autonómicos para igualarlos a escala estatal. La escala autonómica se modifica a la baja hasta 2023, lo que beneficia a 3,7 millones de contribuyentes andaluces. #CGobAND ? pic.twitter.com/tRTT24XozV — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) 9 de abril de 2019



