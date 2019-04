El PSOE-A se reivindica como el revulsivo para la victoria de Pedro Sánchez

Marín señala que el resultado no influirá en el Gobierno en coalición con el PP. Maíllo alerta de un pacto PSOE-Cs.

El PSOE andaluz reivindicó ayer en clave interna su contribución a la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones generales, al asegurar que de no haberse producido la pérdida del Gobierno socialista en Andalucía el pasado diciembre no hubiera habido «posiblemente» esta «gran movilización» de los progresistas, aseguró Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-A.

Aunque estaba anunciada la comparecencia ante la prensa de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, una indisposición le impidió hacerlo, por lo que fue Cornejo el encargado de valorar los resultados electorales: «El PSOE ha ganado de manera contundente y rotunda en España y en Andalucía», resumió.

«Los progresistas lo han visto venir y han comprobado en sus carnes lo que la derecha hace; sin duda alguna hemos contribuido para que no sólo en Andalucía no ocurriera lo que ocurrió en diciembre», sentenció.

Preguntado por si cree que el hecho de que el PSOE, apenas cuatro meses después de los comicios autonómicos, haya sacado medio millón de votos más demostraría que el «problema» es Susana Díaz y apuntarían a la posibilidad de un relevo, Cornejo respondió: «El PSOE liderado por Susana Díaz se ha volcado en estas elecciones y ha trabajado para conseguir los resultados logrados».

«Nadie en el (PSOE) federal ha planteado eso», zanjó.

Ciudadanos

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, aseguró, por contra, que el resultado de las elecciones generales «no influye absolutamente en nada» en el Gobierno de coalición con el PP, que es «exactamente el mismo» que cuando se firmó el acuerdo.

En rueda de prensa, Marín apostó por «encapsular» las elecciones «dentro de lo que son», ya que «las nacionales pertenecen a un ámbito diferente al autonómico y también al municipal, que viene dentro de un mes», por lo que garantizó que Ciudadanos «respetará» el acuerdo con los populares.

«No va a haber ningún cambio dentro del Gobierno ni vamos a pedir absolutamente nada más de lo que se firmó en el programa de 90 medidas con el que se dirige Andalucía», zanjó Marín, que insistió en que «el escenario es cristalino y los que quieran ir en otra dirección y plantear otros fantasmas que se vayan olvidando».

Además, celebró que desde que Ciudadanos está en la Junta ha crecido en 152.000 votos y se ha convertido en la segunda fuerza política –y ha superado al PP por primera vez– por lo que cree que el resultado «avala» su gestión: «Algo estamos haciendo bien y los andaluces lo están reconociendo».

Tras resaltar que «parece que los andaluces respaldan más a Pedro Sánchez que a Susana Díaz cuando llegan las urnas», Marín se refirió también a los resultados de Vox para subrayar que «cuando no se es útil para los ciudadanos estos lo castigan», por lo que les ha invitado a «hablar de las cosas de Andalucía».

«Hay que hablar de la reforma fiscal o de las listas de espera. Si seguimos hablando de la ley de violencia de género y de cuestiones que no afectan porque no se van a cambiar, seguramente irán en la dirección equivocada y no serán útiles para el conjunto de los andaluces», advirtió.

Adelante Andalucía

El portavoz del Grupo Adelante Andalucía en el Parlamento y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, declaró ayer que, tras el resultado de las elecciones generales del domingo, hay una «operación en marcha de alianza PSOE-Cs» que les «preocupa profundamente».

En declaraciones a Canal Sur Radio manifestó que les preocupa la «tentación del PSOE de gobernar con Ciudadanos, contraviniendo el espíritu con el ha habido un apoyo a fuerzas que han frenado a la derechas».

Tras indicar que el objetivo de Unidas Podemos es contribuir a que haya políticas de blindaje de derechos y de los servicios públicos, ha añadido que es muy importante lo que «nos jugamos en nuestro país y una operación en marcha que es la de la alianza PSOE-Ciudadanos que nos preocupa profundamente».