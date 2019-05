Bendodo y Marín intervienen para atar las alcaldías abocadas a un acuerdo

Los dirigentes de Ciudadanos marcan al PP como "socio preferente", pero la última palabra la tiene el comité nacional

Hay 24 alcaldías que están abocadas al pacto. Conocidos los resultados del 26M, la felicidad invadió la sede del PP. Además de ser la primera fuerza, mejorando los buenos registros de 2011, los populares calibraron pronto que la geometría de pactos le era muy favorable. Les basta con sumar a Ciudadanos (Cs) para que las principales alcaldías que quedaron en el aire caigan de lado del PP. Las expectativas no pueden ser mejores. La predisposición entre ambos partidos, tampoco. El portavoz naranja en Málaga, Carlos Hernández White, ya dejó claro que «existe una preferencia para llegar a acuerdos con el PP». A ello hay que sumarle que las direcciones regionales de ambos partidos ya han iniciado contactos directos a través de sus principales figuras, representadas en Elías Bendodo y Juan Marín.

El propio Bendodo avanzó el pasado lunes que se iba a ver por la tarde en Sevilla con el presidente andaluz de Cs. La coincidencia de ambos en el gobierno de la Junta de Andalucía y la relación de confianza que han fraguado en estos primeros compases de coalición PP-Cs contribuiría a que las investiduras de los alcaldes populares queden expeditas. «Estos contactos forman parte de la relación natural de los dos partidos», explican fuentes populares, que no esconden que la configuración de las alcaldías se está colando entre los asuntos que despachan ambos mandatarios. Eso no quiere decir que se esté saltando el marco fijado por la cúpula de Cs. La última palabra siempre está en la comisión nacional de pactos, creada para velar por la configuración de los mismos, y que encabeza el secretario general, José Manuel Villegas. De hecho, las mismas fuentes confirman que ya se han iniciado los contactos entre el PP y Cs a nivel nacional. La idea es la de buscar pactos de coalición que garanticen estabilidad a lo largo de los próximos cuatro años y reducir, al mismo tiempo, el riesgo de que se produzcan mociones de censura.

El alcalde en funciones de Málaga, Francisco de la Torre, pidió ayer que no se dilataran mucho los plazos para un acuerdo, una vez que se ha cristalizado que la condición de investigado del edil Francisco Pomares no supone ya una barrera insalvable. No se puede hablar aún de presión, pero sí de una intención para que los naranja aceleren las deliberaciones.

No obstante, en Cs tampoco están interesados en apurar hasta el 15 de junio, que es la fecha establecida para la constitución de los diferentes ayuntamientos. En la formación naranja se está hablando del 11 de junio como plazo para tener todo atado y bien atado. De entrada, el municipio que presenta más dificultades y aristas es Mijas, donde el enfrentamiento entre Juan Carlos Maldonado y Ángel Nozal hace imposible cualquier tipo de entendimiento. En todo caso, se esperan los primeros avances concretos para finales de semana.