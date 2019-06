El PSOE califica de "teatrillo" la negociación de los presupuestos

La parlamentaria andaluza y secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior del PSOE de Andalucía, Beatriz Rubiño, ha criticado hoy que "las tres derechas han convertido la negociación de los Presupuestos en un verdadero teatrillo en el que el supuesto director de orquesta, el presidente Moreno Bonilla, está totalmente desaparecido". "Con una agenda institucional pírrica y sin dar la cara en una semana fundamental para nuestra región, no sabemos dónde se esconde y ni siquiera se manifiesta. Ése es el nivel del Gobierno andaluz", ha dicho.

"Hace tan sólo una semana que se presentaron los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2019, y durante esta semana hemos asistido con estupor al teatro en el que la ultraderecha ha convertido esta cuestión. Los Presupuestos no sólo han llegado tarde, sino que han llegado mal. Tarde porque la única promesa que ha cumplido el Gobierno andaluz ha sido la de presentarlos después de las citas electorales, intentando que las andaluzas y los andaluces no supieran cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero las urnas les han puesto en su sitio", ha declarado.

Así, Rubiño ha continuado explicando que los Presupuestos "han llegado mal, porque en lugar de defender los intereses de Andalucía, tan sólo bajan los impuestos a los más ricos, se los suben a las clases medias y trabajadoras, y vienen cargados de reproches por parte del Consejo de Gobierno a la gestión socialista, cuando hace tan sólo dos días que la AIREF, organismo independiente y de reconocido prestigio, propone extender la subasta de medicamentos de Andalucía a toda España". "Ese modelo, que ha permitido un ahorro de 560 millones en nuestra tierra y que supondría un ahorro de 1.000 millones de euros si se aplicara a escala nacional. Ése es uno de los ejemplos de la buena gestión socialista", ha añadido.

En definitiva, ha asegurado, "estos Presupuestos no son los del Gobierno del cambio, sino los del cambiazo", y ha señalado que "ante unas cuentas Públicas que no respetan nuestro Estado del Bienestar, es decir, Sanidad y Educación, Dependencia, asistencia a las familias, lucha contra la violencia de género y que no invierten en políticas de empleo, el PSOE ha hecho un ejercicio de responsabilidad presentando una enmienda a la totalidad rechazando los Presupuestos, que además están siendo prisioneros del manoseo partidista del PP, Cs y Vox".

"Las derechas vuelven a demostrar que lo único que querían eran desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía, obviando que fue el Partido que ganó las Elecciones Autonómicas. Ciudadanos, como siempre, es un quiero y no puedo, un sí pero no, porque en otros territorios están apoyando a la lista más votada, pero ese criterio no les sirvió en Andalucía. Lo dicho: pura contradicción y un auténtico teatrillo", ha dicho.

Rubiño ha continuado cuestionando "en qué van a ceder el PP y Cs para que Vox retire su enmienda a la totalidad a los Presupuestos, otra de las secuencias de este teatro infame, y nos tememos lo peor: que recorten en servicios públicos, que favorezcan los servicios privados, a los que todas las familias no pueden acceder, y que recorten en libertades". "Especialmente, en la lucha contra la violencia de género, la mayor lacra social a la que nos enfrenamos día a día, y cuestiones como la memoria histórica, faltando el respeto a las familias que aún tienen a sus seres queridos en las cunetas de Andalucía", ha declarado.

Finalmente, ha subrayado "está claro que quienes mandan en nuestra tierra y quienes dirigen la función teatral, es Vox, la ultraderecha". "Un partido que no cree en Andalucía, que no cree en nuestra Autonomía, ganada dignamente en las urnas hace 4 décadas, pero que tiene a 12 diputados en el Parlamento sin hacer prácticamente nada, a la vista de sus intervenciones en las Comisiones de la Cámara. Y en manos de este Partido está nuestro futuro económico para el 2019, negociando desde Madrid, pendientes de pactos en otros territorios para seguir jugando a su intercambio de cromos. La Junta de Andalucía está presa de quiénes no creen en nuestra tierra, ni la quieren, ni la respetan", ha dicho.

"Desde el PSOE estaremos atentos para seguir defendiendo los intereses de nuestra región, para hacer una oposición seria y rigurosa, entregada a la defensa de Andalucía y el Estado del Bienestar. En ese sentido, nuestra enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Junta es una enmienda a la ultraderecha, al teatrillo faltón en el que han convertido la negociación las Cuentas Públicas del 2019. Y como dice nuestra secretaria general Susana Díaz, para volver cuanto antes al Gobierno andaluz", ha concluido.