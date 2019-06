"El estrés de la política es incompatible con la calidad de vida", dice Antonio Maíllo en su despedida

Antonio Maíllo, hasta ahora líder andaluz de IU y parlamentario por Adelante Andalucía, ha explicado este lunes que su decisión de dejar la primera línea de la política responde a que "este estrés es incompatible con la calidad de vida", toda vez que ha reivindicado una política que se convierta en una actividad "que permita conciliar la vida humana, la salud y el bien vivir".

Así, ha llamado a la reflexión para que estar en un puesto de responsabilidad política "no suponga estar en la tensión permanente o en vivir del susto-muerte".

Maíllo ha argumentado que deja tanto la coordinación de IULV-CA, cargo al que accedió hace seis años, como el escaño en el Parlamento andaluz, por motivos personales si bien la decisión de anunciarlo ahora ha respondido al momento político, dado que quería cerrar el ciclo electoral que terminó con las elecciones municipales del 26M "por responsabilidad" con la organización.

Ha recordado que sufrió un cáncer de estómago que superó y que ahora está bien. "Tengo energía y no hay problemas de salud, pero no me la quiero jugar, no me lo perdonaría", ha resaltado.

También ha señalado la coherencia que siempre ha marcado su discurso defendiendo que la política es temporal y que ahora vuelve a las aulas, a dar clases de Latín al Instituto de Educación Secundaria de Aracena (Huelva).

"Me he dejado la piel y algo más, se me pueden criticar errores pero no la dedicación que he tenido, que ha sido a tiempo completo", ha subrayado para indicar que se queda con el cariño profundo que ha recibido de la militancia y de los simpatizantes. "Si hay algo que quiero dejar es el sentimiento de que se hayan sentido orgullosos de mí, con eso me conformo". "Me encuentro como un niño con zapatos nuevos, recupero la ilusión ante una nueva etapa", ha abundado Maíllo.

En cuanto al relevo en la coordinación de IU Andalucía, Maíllo no ha querido tutelar el proceso asegurando que presenta su dimisión "a todos los efectos". Así, será la Comisión Colegiada de IU, que se reúne este mismo lunes, la que dirigirá el proceso y deberá convocar a la coordinadora para cubrir la vacante, toda vez que es el único cambio que se producirá en la dirección de la organización.