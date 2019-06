La Junta pone en marcha un 30% de la depuración prevista con cargo al canon del agua

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, afirmó ayer que el Plan de Choque elaborado por su departamento para la depuración de aguas permite una reactivación de las actuaciones contempladas en esta materia «con total transparencia».

La Administración autonómica está utilizando «esos recursos para mejorar el entorno desde el punto de vista de la depuración y si los andaluces no lo ven, pueden poner en cuestión el canon del agua que vienen pagando», explicó Crespo, que recordó los años de incumplimientos anteriores «por falta de gestión».

La consejera fue especialmente categórica al afirmar que «se ha acabado la opacidad, y ahora viene el tiempo de la transparencia», advirtiendo de que en apenas unos meses ya se han puesto en marcha el 30 por ciento de las actuaciones de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma en el 2010 y que, además, se están movilizando más de 76 millones de euros de fondos europeos en obras hidráulicas.

Según subrayó Crespo, en 2019 se van a sacar a licitación pública más de 150 millones de euros en depuración de aguas en Andalucía, como resultado de lo que demandan los ciudadanos, de lo que obliga Europa y de lo que requiere el medio ambiente, poniendo especial énfasis en esta cuestión pues «¿hay algo más ecológico que depurar nuestras aguas?».

El Plan de Choque para la inversión con cargo al canon del agua tiene como finalidad movilizar 400 millones de euros en proyectos y obras de depuración durante el próximo trienio, lo que irá acompañado de otras medidas como la simplificación de los plazos, siendo más ágiles en la tramitación y abordando la necesidad de dotar con más personal a la Dirección General competente en el tema.

Finalmente, la consejera destacó la necesidad de trabajar con «planificación, para un análisis pormenorizado de la situación», pues «en 2010 se puso un calendario y ahora algunas de estas obras son urgentes». Las actuaciones de depuración constituyen una de las políticas medioambientales más importantes pues una correcta depuración es fundamental para proteger el medio ambiente y en concreto los suelos y masas de agua.

Asimismo, en el transcurso de la comisión, Crespo se refirió al Plan de Reactivación de la Calidad Ambiental en el que trabaja el Gobierno del cambio para acabar con «el colapso administrativo» heredado del Ejecutivo anterior en este ámbito.

En concreto, se han contabilizado 4.367 expedientes de calidad ambiental pendientes de resolver cuya paralización han supuesto la pérdida de una inversión de 6.570 millones de euros y del empleo aparejado a los numerosos proyectos paralizados.

Por su lado, el diputado del PSOE-A Gerardo Sánchez señaló una serie de cuestiones que se han quedado sin respuesta en cuanto al canon del agua y criticó que «se ponga en duda el destino de los fondos recaudados a través de este medio», toda vez que ha instado a que «si tienen duda deben ir a tribunales».

Desde Adelante Andalucía, el diputado Jesús Fernández instó a crear un plan verde integral que incluya la depuración de las aguas. Mientras, el diputado de Vox Eugenio Moltó recordó que el canon es finalista y preguntó sobre los fondos que no se han ejecutado en obras de infraestructuras de aguas. «Además de no hacer las obras y no saber dónde está el dinero, pagamos multas», dijo.

En nombre de Cs, el diputado Enrique Moreno señaló el trabajo de la Consejería para hacer un uso «transparente» del canon del agua.