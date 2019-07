La Junta contratará en Málaga a más de 3.500 profesionales sanitarios en el Plan Verano

El Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará este año con una dotación de 109,2 millones de euros, un 18% más, lo que permitirá la contratación de más de 18.000 profesionales (un 14% más), el aumento en un 50 % de la actividad quirúrgica y un incremento de las camas hospitalarias.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha ofrecido estos datos durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Salud para informar sobre el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud, del que ha dicho que es "más ambicioso" que los de años anteriores.

"Hemos hecho un mayor esfuerzo económico y de contrataciones, habrá más camas hospitalarias y más quirófanos", ha resaltado el consejero, que ha "invocado" al cantante Alejandro Sanz para asegurar que los datos demuestran, como dice una de sus canciones, que "no es lo mismo" que antes.

Aunque ha admitido que la dotación en la Atención Primaria será similar a la del verano anterior, ha asegurado que este plan de verano "es sólo el principio" y que mejorará cuando la Junta disponga de unos nuevos Presupuestos, ya que actualmente están prorrogados.

En su primera intervención ha informado de que el número de contratos ascenderá a 18.191 profesionales en los 49 hospitales y los 1.518 centros de salud de Andalucía.

Por provincias, ha detallado que en Almería se prevé la contratación de 1.458 profesionales (17 % más); en Cádiz 3.118 (11 % más); en Córdoba 1.186 (14 % más); en Huelva 1.573 (16 % más); en Jaén 1.166 (17 % más); en Málaga 3.529 (17 % más) y en Sevilla 3.573 (8 % más).

En cuanto a la disponibilidad de camas hospitalarias, funcionarán el 91 %, es decir 13.553 camas, y el promedio de camas de reserva es del 10 %, recursos que se activarán en caso necesario.

Se prevén realizar más de 74.200 intervenciones quirúrgicas entre julio y septiembre, así como 2,5 millones de actos en consulta y 2,3 millones de pruebas diagnósticas.

Según el consejero, que ha resaltado que la disponibilidad de quirófanos se situará en el 78 % de lo habitual durante el resto del año, una de las principales diferencias respecto al verano anterior es que pretenden incrementar la actividad quirúrgica hasta en un 50 % cada mes, de forma que se eviten los cierres de camas de otros años y se eliminen las "bolsas de pacientes" en listas de espera.

Por otra parte, se reforzarán con 276 profesionales un total de 49 centros de Atención Primaria en localidades de "atracción turística", y seguirán funcionando en horario de mañana 1.518 centros de Atención Primaria, de los que permanecerán abiertos por la tarde 241.

"Es un plan ambicioso que reforzará la sanidad en estos meses, no como en años anteriores cuando se quedaba bajo mínimos", ha señalado a modo de resumen.

El portavoz del PSOE, Jesús Ruiz, ha acusado al consejero de "faltar a la verdad" al afirmar que en 2018 se destinaron 93 millones de euros al plan de verano, 16 millones menos que este año.

Tras subrayar que "no es lo mismo predicar que dar trigo", ha aludido a las denuncias de los sindicatos sobre cierre de camas e improvisación en los contratos, y ha dicho que no se producirán ingresos hospitalarios programados pues sólo funcionarán el 50% de los quirófanos.

"Nosotros no ponemos en entredicho la asistencia que se va a recibir, pero sí creemos que los hospitales van a estar al mínimo y es probable que se produzca una falta en la accesibilidad, es decir, un problema de inequidad", ha señalado antes de asegurar que están "ensayando el adelgazamiento de la 'dieta Cospedal"".

La portavoz del PP, Beatriz Jurado, ha recordado que el plan de verano se ha realizado sin tener un nuevo Presupuesto para planificar, pese a lo que se han incrementado los recursos, al tiempo que ha destacado que se ha hecho en muy pocos meses.

La portavoz de Ciudadanos, Mar Hormigo, ha destacado que hay un "cambio sustancial" en esta legislatura porque el nuevo Gobierno "se anticipa" y toma medidas antes de que surjan los problemas.

Adelante Andalucía ha opinado que el plan de verano "no sale bien" porque no tiene recursos suficientes a su disposición teniendo en cuenta que la población aumenta "muchísimo" en verano, y ha apostillado: "Su discurso triunfalista no se sustenta".

Nieto ha abogado por una "reorientación integral" para evitar tener los mismos problemas de todos los años: "si se obcecan en cerrar los centros por la tarde y no refuerzan el personal tendrán los mismos problemas", ha augurado.

Vox ha pedido un cambio en las políticas tras asegurar que el plan diseñado por el nuevo Gobierno es una "continuidad" de los anteriores: "No lo vendan como si las medidas adoptadas fueran a solucionar el problema, tienen que cambiar las políticas y para eso hace falta un cambio en la gerencia", ha reclamado.