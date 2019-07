Opositores a maestro en Andalucía denuncian "falta de igualdad" en los criterios evaluadores.

El pasado 22 de junio, más de 32.000 personas comenzaban el proceso opositor para conseguir una plaza de maestro en la comunidad andaluza. Este miércoles, tras finalizarse todos los tramos evaluadores, cientos de aspirantes de la Especialidad de Primaria han presentado sus reclamaciones en las diferentes delegaciones territoriales de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para presentar sus quejas respecto a la actuación de los tribunales correspondientes a la segunda fase de la prueba de oposición que se desarrolló del 4 al 15 de julio y las calificaciones obtenidas.

Según afirman por parte de la plataforma de opositores afectados que se está conformando estos días y que se ha puesto en contacto con este periódico, estos tribunales recibieron de forma interna el pasado jueves 11 de julio, una circular en la que se indicaba un nuevo criterio de evaluación que contemplaba una penalización obligatoria para aquellos aspirantes del nivel de 5º y 6º de Educación Primaria que no incluyeran en su programación las asignaturas 'Ciudadanía' y 'Cultura digital', restando -10 sobre la calificación obtenida. Este nuevo criterio no se publicó oficialmente en las bases incluidas en el momento de la convocatoria de las pruebas, concretamente la Orden correspondiente al 25 de marzo de 2019, donde se reflejan aspectos como las plazas, normas o criterios de tal evaluación.

Además de no publicarse oficialmente y hacerse dentro del propio periodo examinatorio, a la evaluación de la segunda fase se le suma otra polémica más, el hecho que de no todo los tribunales acataron esta nueva circular, produciéndose una situación de desigualdad respecto a los criterios aplicados por cada uno de ellos.

"Esa orden interna se publica fuera de las bases del día 25 de marzo y además, no se notifica a los aspirantes que nos evaluábamos, por lo que aquí hay una primera irregularidad. A ella se le suma, que algunos tribunales decidieron acogerse, pero otros no. Por lo que a unos se les penalizaron por no incluir estas áreas como ellos querían, pero otros se libraron de ello. Esto confirma el agravio comparativo y que la transparencia de la que presume la Junta y la igualdad en la fase de oposición brillan por su ausencia, ya que no todos los tribunales han actuado en base a los mismos criterios", explica la plataforma.

Los aspirantes perjudicados hacen especial hincapié en las formas de dar a conocer a los tribunales esa nueva circular y en cómo se ha llevado a cabo la imposición de tal criterio. "Claro que en el caso de Ciudadanía todos los docentes tenemos que incluirla, pero esa nueva forma de cómo hacerlo debería haberse publicado en su momento, no a cinco días de que finalice el periodo examinatorio".