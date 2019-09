Moreno pide por carta a Sánchez que desbloquee 1.350 millones de euros

­El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, remitió ayer una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que le reclama el pago de los 1.350 millones de euros que el Gobierno central debe a Andalucía por los anticipos a cuenta por el IVA recaudado en la comunidad correspondientes al presente año.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, informó de la remisión de esa carta al presidente español, en la que Moreno también le reclama la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la necesidad de abordar la revisión del actual modelo de financiación autonómica, que ha supuesto un déficit de 4.000 millones de euros para Andalucía.

Bendodo también informó de que, por su parte, el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, remitió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que también le solicita la reunión del CPFF para abordar la financiación de las comunidades autónomas.

Manifestó que es absolutamente «inaceptable» que el Gobierno de España haga «chantaje a todos los andaluces, diciendo que esos 1.350 millones por los anticipos a cuenta por el IVA recaudado en Andalucía y que tienen que volver a esta comunidad para pagar la sanidad pública, la educación y la dependencia, no los puede pagar hasta que no haya investidura» de Pedro Sánchez como presidente.

«Eso es indigno y vamos a reclamar por activa y por pasiva, con todas las consecuencias, que el dinero de los andaluces tiene que ser para Andalucía y el Gobierno no lo puede retener porque no tenga capacidad de configurar una investidura cada vez más lejana e inviable», sentenció el consejero. Recordó que todas las comunidades autónomas están reclamando lo que es suyo y que el Gobierno tiene «retenido» condicionándolo a una investidura que no llega.



«Posición innegociable»

Ante esta situación, según añadió Bendodo, el presidente de la Junta quiere trasladar a Pedro Sánchez la «preocupación, en nombre de todos los andaluces», por el bloqueo de esos 1.350 millones de euros. Por ello, quiso dejar claro que siempre se actuará con lealtad institucional, pero desde una «posición innegociable de la defensa de los intereses de Andalucía».

El consejero de Presidencia recordó que una amplia mayoría del Parlamento andaluz reconoció, durante la anterior legislatura, el déficit de 4.000 millones de euros que Andalucía tenía en financiación autonómica. Eso fue reconocido, según apuntó, por la actual ministra de Hacienda, que en ese momento era titular del ramo en el Gobierno andaluz del PSOE-A.

No descartan ir a los tribunales



Respecto a si el Gobierno andaluz, aparte de las cartas remitidas a Pedro Sánchez y María Jesús Montero, se está planteando alguna otra medida, como acudir a los tribunales, para reclamar el dinero que corresponde a Andalucía, Bendodo insistió en que Andalucía no va a renunciar a ese dinero, fundamental para la financiación de servicios públicos esenciales.

«Esperamos que sean responsables y este Gobierno entienda que no se puede hacer chantaje con el pago a cuenta de las cantidades a las comunidad autónomas, condicionándolo a una investidura cada vez más complicada», añadió el consejero de Presidencia, quien apuntó que, en cualquier caso, hay que esperar a la respuesta a las dos misivas.