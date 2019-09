Trabajadores de la concertada protestan ante el "reiterado incumplimiento" de la Junta

El curso escolar ha comenzado con protestas. Centenares de trabajadores de la enseñanza concertada, según datos de CCOO, han protestado este jueves en Sevilla "ante el reiterado incumplimiento de las promesas electorales" de los partidos que conforman el actual Gobierno de la Junta -PP-A y Ciudadanos- y la "exasperación y ausencia de negociación" instalada en la Mesa de la Concertada. La concentración ha sido convocada también por los sindicatos UGT, USO y FSIE.

En un manifiesto conjunto, los sindicatos exigen al Gobierno andaluz "que aterrice en la realidad de los problemas de los docentes y no docentes de los centros concertados y abandone los vacíos discursos grandilocuentes que no están mejorando en nada el sistema educativo andaluz, en el que parte de sus profesionales no perciben ni sus derechos salariales básicos".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, ha criticado en un comunicado recogido por Europa Press "la paralización que está sufriendo la negociación de mejoras laborales para el sector de la enseñanza concertada desde la llegada del nuevo Ejecutivo andaluz, quedando aparcadas las justas reivindicaciones de los más de 20.000 trabajadores de la enseñanza concertada en Andalucía".

En este sentido, el sindicato sostiene que el nuevo Gobierno "ha faltado a su palabra con el personal que atiende este sector educativo, pues no hay avance en el desarrollo de los compromisos adquiridos tanto cuando estaba la oposición como en su propio programa de gobierno".

Para los sindicatos, los temas más importantes a resolver son la jubilación parcial con contrato de relevo, la deuda salarial debida a los complementos de antigüedad y cargos directivos de la paga extra de 2012, o la paga extraordinaria de antigüedad.

A ello hay que sumar la negociación del complemento autonómico para el personal complementario y de administración y servicios, y la no discriminación en las Instrucciones del pago delegado.

"Pese que en este jueves la Consejería de Educación se ha comprometido a algún avance, este queda lejos de las reivindicaciones de CCOO, por lo que las movilizaciones continuarán hasta que se plantee una negociación seria por parte de la Administración educativa y se alcancen acuerdos que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector", ha apostillado Molina.



Hoja de ruta con medidas en octubre



Por su parte, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha dicho este jueves que tiene intención de llevar a la Mesa de la Educación Concertada, "en la primera quincena de octubre", una "hoja de ruta", ahora en elaboración, con la que responder a las demandas, que en su "mayoría" son "salariales", planteadas por los sindicatos de la educación privada concertada en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en Córdoba una jornada de formación de la inspección, Imbroda ha reaccionado así a la protesta de los sindicatos a las puertas de la Consejería.

El consejero ha explicado que "desde el Gobierno" andaluz "se está trabajando en una hoja de ruta, pero al ser todas reivindicaciones salariales" las que plantean los sindicatos de la concertada habrá que "ir de la mano de los presupuestos", para "ver qué posibilidades tenemos para poder dar resupuesta y solución a sus reivindicaciones".