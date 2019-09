Marín reconoce que tendrían que "haber hecho antes" la reunión con el Ayuntamiento de Sevilla

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha considerado este viernes que la reunión celebrada el jueves entre los consejeros de Presidencia y Salud, Elías Bendodo y Jesús Aguirre, con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, para coordinar actuaciones ante el brote de listeriosis "fue una reunión tremendamente positiva y deberíamos haberla mantenido antes", ha asegurado en este sentido que ambas administraciones "actuarán también de forma conjunta cuando haya que pedir responsabilidades", y se ha mostrado partidario de que la Junta de Andalucía rescate las competencias en Inspección Sanitaria que ejercen los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Granada.

Marín, en declaraciones a los medios durante la llegada del barco suizo Fleur de Passion al Muelle de las Delicias de Sevilla, ha expresado su "agradecimiento al alcalde y los consejeros por que se haya podido reconducir la situación", convencido de que "lo importante es atender a las personas". El vicepresidente de la Junta ha manifestado que "el brote está controlado", aunque ha lamentado "la pérdida de vidas por esta bacteria" y ha subrayado "el magnífico trabajo de los profesionales sanitarios", así como el ejercicio de la Inspección Sanitaria de "control de la trazabilidad y la comercialización".

"Las dos administraciones tenemos que ir de la mano, tendríamos que haberlo hecho antes", ha insistido Marín, quien ha augurado que también habrá "una actuación conjunta" de Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía "si hay que pedir responsabilidades a quien sea necesario", momento que ha situado a partir de que "la alerta sanitaria desaparezca y tengamos todos los informes sanitarios, no solo sobre la actuación de la empresa, sino sobre el origen y cómo se ha tratado".

En la resolución de las denuncias planteadas por el Ayuntamiento yu la Junta de Andalucía ante la Fiscalía, el vicepresidente de la Junta ha sostenido "la Junta de Andalucía no es juez y no hacemos responsable al Ayuntamiento", pero ha considerado la apertura de esas actuaciones judiciales como "una obligación" de ambas administraciones, y ha augurado que "si ahora vamos de la mano, será más positivo, no solo por mostrar una imagen de seguridad, sino porque tendremos mucha más información ambas partes".

En relación a la fórmula elegida para recuperar las competencias de Inspección Sanitaria que ostentan los ayuntamientos de Málaga, Granada y Sevilla, con la previsible participación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en la comisión técnica que asumiera ese proceso, Marín ha estimado que "para los ayuntamientos sería un alivio" y ha sostenido que "no parece muy lógico" que los tres ayuntamientos andaluces "sean los únicos de España que tengan delegada las competencias de Inspección Sanitaria", por lo que se ha mostrado partidario de que sea "el Servicio de Inspección Sanitaria de la Junta" sea el órgano que asumiera ese traspaso de atribuciones.

"El alcalde de Granada está en esa disposición", ha indicado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo sobre la postura de Luis Salvador, "y seguro que el alcalde de Sevilla lo vería con buenos ojos", y ha ahondado que "no tiene ningún sentido que por una Ley de 1957" haya ese reparto de atribuciones, y ha concluido que "nos ayudaría a coordinar a nivel de informes, de prevención, a todos los ayuntamientos de nuestra comunidad".

Marín ha considerado que "no es el momento" ni de más comparecencias parlamentarias o de creación de comisiones tras apelar al contexto vigente, caracterizado por "una alerta sanitaria, una denuncia en la Fiscalía". "Me parece precipitado y oportunista y no tiene nada que ver con qué ha sucedido", ha apostillado Marín, quien ha matizado para señalar que "no tendremos ningún problema en dar explicaciones, aunque hay actuaciones derivadas de hace dos años".