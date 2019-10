Un hombre circula 800 metros por la vía del tren hasta la estación de Sevilla

Un hombre de 70 años ha circulado esta madrugada con su coche unos 800 metros sobre la vía férrea en Sevilla hasta llegar a la estación de Santa Justa, lo que ha obligado a cortar el tráfico ferroviario para poder retirar el vehículo de las vías, a las que accedió por una rampa habilitada para los servicios de emergencia.



Según ha informado la Policía Local, los hechos sucedieron sobre las 5.30 horas, momento en el que los servicios de emergencia fueron alertados de la presencia de un vehículo que había llegado a Santa Justa circulando entre el andén y la vía.



El administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) ha precisado que el conductor ha usado una rampa de acceso al andén de la vía 12, de ancho convencional, habilitada en su día para facilitar la llegada a los andenes principales de vehículos de emergencia en caso de necesidad.



El conductor ha entrado en la estación por la zona norte, en perpendicular con la avenida de Kansas City, y ha recorrido todo el tramo hasta llegar a las escaleras mecánicas, donde se ha detenido, aunque parece que quería atravesar la zona completamente buscando una salida.



El coche ha quedado atravesado junto a una vía que solo se usa para cercanías de la línea C2, "que como son uno cada hora y se usa un andén muy ancho y largo no ha habido que suprimir ninguno", de modo que los trenes no entraban completamente en la estación aunque no se ha tenido que interrumpir el servicio.



El vehículo ha sido retirado con una grúa ferroviaria poco antes de las once de la mañana, al estar en un punto al que no podía acceder una convencional.



El conductor, denunciado por un presunto delito de imprudencia, ha dado negativo en la prueba de alcoholemia a la que ha sido sometido en el mismo lugar de los hechos.





Policía Local identifica al conductor (70) de un turismo que circuló 800 mts. por el andén de la Estación de @Adif_es Santa Justa en #Sevilla

Todo apunta a un despiste del conductor que resultó ileso#PolicíaSevilla #Gobernación @Ayto_Sevilla #StopBulos

https://t.co/oPq7ow1vDu pic.twitter.com/WSU8jyzxhB — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) October 29, 2019