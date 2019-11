"Estamos muy preparados para lo que ocurra respecto al brexit"

La World Travel Market (WTM) , una de las principales ferias turísticas internacionales, se celebró esta semana bajo la sombra de un posible brexit que ha marcado parte de la agenda del sector que trabaja en Andalucía. Una edición pensada para fidelizar más que nunca a este visitante frente a cualquier escenario posible y que el consejero de Turismo de la Junta, Juan Marín, da algunas claves para encarar este escenario. Producto de calidad, una apuesta firme por nuevos segmentos como el flamenco y el mundo del caballo y reforzar la promoción es la estrategia por parte de la institución.

El visitante británico es el principal turista extranjero que recibe Andalucía y la Costa del Sol, ¿cómo se trabaja para paliar los efectos de un posible brexit?

Hemos reforzado nuestro posicionamiento en el mercado británico incorporando recursos económicos e inversiones en campañas de promoción y marketing digital. El turismo de familia en Reino Unido nos interesa mucho y tenemos desde hoy hasta el próximo 31 de diciembre campañas específicas para ese segmento. También contamos con competiciones deportivas ya que al turismo británico le interesa mucho el golf y la Costa del Sol ofrece campos de calidad, muchos de ellos concentrados en Málaga. Trabajamos para que el turismo de golf femenino se concentre en la Costa del Sol, negociamos la Golf Trophy, o de polo, que también es para ellos muy interesante. Además, mantenemos actividades como el mundial de motociclismo de Jerez y peleamos a ver si conseguimos alguna sorpresa importante de un evento de primer nivel. En definitiva, buscar segmentos que le interesan al turista británico, ese es nuestro objetivo. Tenemos un aumento importantísimo de visitas extranjeras a Andalucía y una parte importante son los británicos con dos millones y medio de visitantes y un poder adquisitivo medio alto. Esto nos permite destinar estos recursos de forma proactiva antes de que cualquier decisión sobre el brexit pueda afectar realmente al mercado en la comunidad autónoma. Estamos muy preparados para lo que ocurra, tenemos el destino turístico más competitivo del arco mediterráneo que es donde el turista británico suele ir.

¿Cuáles son las previsiones de cara a 2020?

Son de crecimiento, el más conservador es de 1,9 por ciento, lo cual significa que vamos en línea ascendente pero no solo nos tiene que preocupar que aumente el número de turistas, tiene que preocupar la calidad del destino y gasto medio diario del turista. Nuestro principal mercado es el turista nacional, estamos hablando que de los 32 millones de visitantes de este año, más del 60 por ciento es turismo nacional y también hay un porcentaje importantísimo de turismo interior que no podemos olvidar. En el turismo internacional, esa otra parte que representa un 30 por ciento, Reino Unido es un seis o siete por ciento y vamos a incrementar la presencia en las ferias de Reino Unido en 2020, estaremos en siete. Alemania es otro fundamental, además de nuevos mercados en Latinoamérica como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay que no interesan muchísimo porque le gusta mucho España y en especial Andalucía. Buscan la cultura, el patrimonio; Málaga es una ciudad museística y que tiene un patrimonio espectacular.

Los destinos competidores recuperan el ritmo.

No es preocupante. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de mantener nuestro posicionamiento en el mercado y ofrecer un turismo de calidad. Los empresarios del sector han hecho un esfuerzo enorme y tenemos que ir más allá; resolver asuntos pendientes como el decreto de hoteles de gran lujo que creo que es una asignatura pendiente y que este gobierno va a resolver pronto. Hoy en todos los competidores del arco mediterráneo como Turquía, Marruecos, Argelia, esa diversidad y calidad que tiene Andalucía, no la tienen y, además, tenemos grandes oportunidades que hasta ahora estaban desatendidas, por ejemplo, cuando hablamos de turismo británico y alemán, hablamos de un turismo muy importante en número de visitantes con casi cuatro millones. Pero es que el turismo inclusivo y con movilidad reducida o discapacidad son 36 millones de europeos que pueden viajar y no lo hacen si no encuentran un destino turístico que sea accesible y en el que puedan llevar a cabo visitas, senderos y disfrutar. En Málaga ha habido una cultura del turismo que no han tenido otros lugares y eso es lo que tenemos que hacer desde la administración con los planes de acción, la búsqueda de nuevos mercados, nuevas oportunidades, dar facilidades para que se asienten nuevas empresas en Andalucía y que crezcan y ofrezcan un servicio de más calidad, dando más formación. Hemos metido 21.000 horas de formación en el sector turístico este año para los profesionales que llevaban casi ocho años sin formación. Por ahí tiene que ir la posibilidad de seguir siendo competitivos. Habrá que resolver muchos temas: sostenibilidad, flexibilidad, turismo de interior, todo no puede estar concentrado en una ciudad; hay que diversificar, ofrecer nuevos productos. Tenemos un segmento en este país, además de Alemania y el norte de Europa, que es apasionado del mundo del caballo y hemos preparado un producto en el que va a tener carreras de caballo por la playa, alta escuela, senderos de caballo, la saca de la yegua; que estará en varias provincias. El año que viene pondremos en marcha un proyecto que durará hasta 2022 para posicionar el flamenco como un motor económico y turístico en países como China, Japón, Francia, EEUU y Canadá.

¿La estacionalización sigue siendo un problema?

La estacionalización siempre ha sido un problema pero este 2019 ha sido el primer año en el que en los primeros diez meses se mantiene el crecimiento en todas las provincias y eso no había sucedido antes. No solo es un año histórico en aportación al PIB, récord de visitantes, creación de empleo; desde enero a octubre hemos conseguido datos de crecimiento permanente y eso nos ha llevado a superar nuestras previsiones. Era un cifra conservadora del 2,6 por ciento y nos lleva a un 3,3 que ya está consolidado y puede que suba un poco en noviembre y diciembre. Tenemos que seguir siendo muy exigentes.

¿Hay proyectos para Málaga y la Costa del Sol el próximo año?

Sí, especialmente como destino de congreso. Independientemente de muchas acciones comerciales, hacemos muchas recetas para ayudar todo lo que podamos pero yo creo que Málaga es para comérsela y afortunadamente hay una oferta muy difícil de igualar, no solo en sol y playa, es en todo. En turismo gastronómico, cultural, interior, deportivo; cuando este año además de Valderrama Golf metamos también el torneo de golf femenino a nivel europeo. Son tantas las posibilidades y oportunidades que ofrece Málaga que desde la Consejería vamos a hacer ese esfuerzo para acompañar a los que lo han hecho bien, a los profesionales.