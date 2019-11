niunmomentito, una campaña para que se respeten las plazas de aparcamiento de discapacitados

Harto de la recurrente excusa: "Es un momentito". Luippi y Jenni han puesto en marcha una campaña en redes para denunciar a quienes no respetan las plazas de aparcamiento de los discapacitados. Cuando la plaza de discapacitado está ocupada su día a día se complica aún más porque hay que encontrar otra plaza y no todas sirven. Tener un lugar donde aparcar adaptado supone ganar en autonomía y es un derecho, pero muchos no lo respetan. El objetivo de esta campaña es remover conciencias.