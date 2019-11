El Parlamento andaluz lleva a Fiscalía a Chaves por no responder sobre la Faffe

La Mesa del Parlamento elevará a la Fiscalía un escrito de la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en relación con la no comparecencia de la actual ministra de Hacienda y exconsejera andaluza del ramo, María Jesús Montero, en la citada comisión, donde estaba citada el pasado día 7, y sobre el hecho de que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y los exconsejeros de Empleo José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, aunque sí acudieron e hicieron una exposición inicial, decidieron abandonarla y no someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios.

Según ha explicado la presidenta del Parlamento en rueda de prensa tras la reunión de la Mesa en la que se ha acordado dicha elevación a la Fiscalía, el citado escrito de la comisión podría ir acompañado de la documentación que los servicios jurídicos estimen, como podrían ser las actas de la comisión.

"Pero corresponde al Ministerio Fiscal determinar si los hechos son constitutivos o no de delito", ha dicho la presidenta de la Cámara, quien ha indicado que no hay precedentes de que la Mesa decida elevar un escrito a la Fiscalía. Esta decisión de la Mesa no ha sido sometida a votación. El PSOE-A ha manifestado en la Mesa su disconformidad con que se dé este paso.

Concretamente, el escrito que la comisión de investigación ha remitido a la Mesa de la Cámara y que ésta elevará a Fiscalía dice: "La comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2019, ha acordado, a los efectos, en su caso, de lo previsto en el apartado quinto de la resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 14 de junio de 2012, sobre organización y funcionamiento de las comisiones de investigación, poner en conocimiento de la Mesa del Parlamento de Andalucía que en relación con las comparecencias ante la comisión de investigación convocadas para el día 7 de noviembre de 2019 de Manuel Chaves y María Jesús Montero y con la comparecencias convocadas para el día 8 de Javier Carnero, José Sánchez Maldonado y Antonio Ramírez de Arellano concurren circunstancias que, a su juicio, podrían, eventualmente, determinar la aplicación del considerado precepto de la citada resolución de 14 de junio de 2012".

Fuentes del PSOE-A han denunciado que este escrito en ningún momento se ha sometido a votación en la comisión de investigación.



Díaz y Griñán no están incluidos en escrito

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha aclarado este miércoles que el escrito que la Mesa de la Cámara trasladará a la Fiscalía sobre las incomparecencias de ex altos cargos ante la comisión de la Faffe no incluye a los expresidentes de la Junta Susana Díaz y José Antonio Griñán.

Bosquet ha hecho esta aclaración después de que el portavoz del PP, José Antonio Nieto, asegurara esta mañana que la Mesa del Parlamento había decidido trasladar a la Fiscalía la decisión del expresidente de la Junta Manuel Chaves y de varios exconsejeros de no responder a preguntas ante la comisión de la Faffe, así como la incomparecencia de José Antonio Griñán y Susana Díaz, por si han podido incurrir en algún tipo de irregularidad administrativa o penal.

Lo que enviará el Parlamento a la Fiscalía, según ha explicado Bosquet, es el escrito que la comisión de investigación de la Faffe remitió a la Mesa de la Cámara para poner en su conocimiento que Manuel Chaves se había marchado sin responder a preguntas, que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, no compareció y que los exconsejeros Javier Carnero, José Sánchez Maldonado y Antonio Ramírez Arellano se fueron tras una breve intervención inicial.