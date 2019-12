La derecha y la izquierda hacen balances antagónicos tras un año de cambio de Gobierno en Andalucía

Las elecciones del 2-D lo cambiaron todo. Un año después de los comicios que propiciaron el ocaso socialista en la Junta de Andalucía, los extremos se apoderan de las valoraciones que parlamentarios malagueños de PP, PSOE, Ciudadanos, Adelante y Vox realizan sobre el tratamiento que la provincia ha recibido del nuevo Ejecutivo.



José Ramón Carmona (PP)

PARLAMENTARIO ANDALUZ Y COORDINADOR GENERAL DEL PP EN MÁLAGA

«Málaga es la locomotora de la economía de Andalucía, la región que más crece a nivel nacional»

El parlamentario andaluz y coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, reiteró que «Málaga es la locomotora de la economía andaluza, de una región que a su vez encabeza el crecimiento a nivel nacional». En este sentido, citó actuaciones concretas como «el avance para desbloquear una situación que afecta a unos 50.000 malagueños que tienen su vivienda en situación irregular, el desbloqueo de la concesión de los chiringuitos y el final de los problemas de acceso al PTA».

«También hemos desbloqueado los Baños del Carmen y hemos iniciado la EDAR Norte de Málaga, mientras que en la comarca de Antequera hemos dotado de presupuesto la EDAR de Antequera y la circunvalación norte, prometida por el PSOE de 1999, o la semana que viene anunciaremos la inversión de en torno a 13 millones de euros para poner en marcha el Puerto Seco», expresó Carmona.

El dirigente del PP también habló de sanidad y le reprochó al PSOE que «trate de achacar a estos diez meses de gestión el caos sanitario heredado de la anterior etapa socialista, cuando hay más contrataciones e inversiones que antes».



José Luis Ruiz Espejo (PSOE)

PARLAMENTARIO ANDALUZ Y SECRETARIO GENERAL DEL PSOE EN MÁLAGA

«El PP ha traído el caos sanitario, incumple sus promesas y maltrata a la provincia en inversiones»

El parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, criticó que «estamos en vísperas de cumplir el primer año del gobierno de las derechas conformado por PP y Ciudadanos y ha resultado muy negativo para la provincia de Málaga». «No han cumplido las expectativas generadas, han defraudado en sus promesas electorales y Málaga ha sido maltratada en las inversiones, bloqueando proyectos clave para su desarrollo», opinó el dirigente del PSOE.

Ruiz Espejo expresó que el nuevo Ejecutivo «ha generado una sensación de desconfianza y de absoluta inestabilidad por los continuos cambios en cargos del Gobierno, hasta 31 en sólo 10 meses». «Málaga es la penúltima provincia en inversiones con el Gobierno de la derecha», incidió el máximo responsable de los socialistas malagueños antes de insistir en «el colapso y el caos que se está viviendo en la sanidad pública».



Carlos Hernández White (Ciudadanos)

PARLAMENTARIO ANDALUZ Y PORTAVOZ DE Cs EN MÁLAGA

«El balance es muy positivo a nivel provincial, hemos pasado de las promesas a los hechos reales»

El parlamentario andaluz de Ciudadanos y portavoz de la formación en la provincia, Carlos Hernández White, subrayó que el año transcurrido desde el 2-D ha arrojado «un balance muy positivo para Málaga». Lo primero que destacó Hernández White fue que «el tercer hospital, eterna promesa de los socialistas que no tenía un reflejo presupuestario, ahora está avanzando y tiene una partida de más de dos millones de euros». «Hemos pasado de las promesas a los hechos reales», recalcó.

A continuación, el parlamentario de Cs reivindicó que, en materia de empleo, «se están poniendo en marcha todos los centros de formación cerrados durante el Gobierno socialista. «La semana pasada se abrió el CIO Mijas y también contamos con la apertura total de La Cónsula y La Fonda; a la Consejería de Empleo se le ha dado un vuelco, se ha pasado de la corrupción a una gestión eficiente», expuso. Y, en cuanto a grandes infraestructuras, Hernández mencionó que «el Puerto Seco de Antequera también era una promesa y ahora es cuando de verdad se ha impulsado». A su vez, ensalzó «el avance que se le ha dado a la construcción del metro, pues ya se ha anunciado que el año que viene se acaba la línea entre Renfe y Atarazanas, que tenía a la ciudad empantanada, y se ha recuperado la Alameda con una certeza sobre el fin de la construcción de la línea».



Guzmán Ahumada (Adelante)

PARLAMENTARIO ANDALUZ Y COORDINADOR PROVINCIAL DE IZQUIERDA UNIDA

«Moreno hizo campaña para ser el presidente malagueño de la Junta, pero Málaga se ha deteriorado»

El parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, aseveró que «este año ha sido muy negativo para Málaga y va incluso más allá del año perdido, que es lo que se le venía reprochando al PSOE». «Hemos dado pasos hacia atrás cuando era muy difícil darlos porque con los socialistas, en materia de grandes obras y de servicios, estábamos en una situación en la que a poco que hubieran hecho se hubiera notado, y lo que se ha notado es un paso hacia atrás y en las puertas de los centros de salud y de los hospitales está la evidencia», criticó Ahumada.

A juicio del parlamentario de la confluencia de izquierda, «aparte de la campaña electoral de Moreno Bonilla que insistía en que necesitábamos un presidente malagueño –algo que resultaba chovinista y no representaba nada– la provincia de Málaga lo único que ha hecho ha sido deteriorarse». «No hay ninguna nueva inversión a la vista que no estuviera planificada y estas siguen acumulando los retrasos que traían del pasado, como ocurre con el hospital del que no hay una sola piedra puesta y lo mismo podemos decir de la depuración del Guadalhorce», sentenció.

En esta línea, el dirigente de IU censuró que «en un año se haya deteriorado aún más la situación sanitaria de la provincia». Y esto, en su opinión, «tiene mérito porque le dejaron la sanidad muy mal y está peor, seguimos estando a la cola de Andalucía con movilizaciones, problemas de camas y de citas u hospitales cerrados parcialmente y todo ello debido a la falta de inversión, porque utilizan las recetas del pasado apoyándose en los conciertos». «Y en materia de educación, se siguen cerrando líneas educativas y tampoco hemos visto una mejoría en infraestructuras y servicios», apostilló.



Eugenio Moltó (Vox)

PARLAMENTARIO ANDALUZ Y CABEZA DE LISTA DE VOX POR MÁLAGA EL 2-D

«Hemos desbloqueado las obras del metro y los hospitales en el contexto de los presupuestos»

El parlamentario de Vox Eugenio Moltó celebró que «para Málaga, en el contexto de los presupuestos, hemos conseguido desbloquear las obras del metro y los hospitales y chares, cuyas obras parecían no tener fin». «Dentro del conocido como pacto por el agua, se ha empezado a avanzar en el desbloqueo del Plan Hidrológico, otro de los asuntos que no avanzaban, para poder asegurar el abastecimiento para nuestros agricultores y garantizar el consumo humano», dijo.

Moltó también recordó que gracias a la labor de su compañera Ana Gil en la Comisión de Cultura «se va a hacer Hijo Predilecto de Andalucía al malagueño Bernardo de Gálvez, quien fue precursor de la independencia de los Estados Unidos». «Como ella dice, se ha hecho justicia con un personaje olvidado por la historia de España y que merecía su sitio como ilustre andaluz y malagueño», expresó antes de remontarse a las sensaciones con las que vivió la irrupción de Vox en la Cámara: «Me vienen a la memoria varios recuerdos. Pero quizás el que guardo de manera más entrañable es la entrada de Santi Abascal en el recinto donde nos encontrábamos en la noche electoral, en el que lejos de la euforia, sus primeras palabras fueron de profunda serenidad: 'Sed conscientes de la responsabilidad que acabamos de adquirir'. Me acuerdo de eso y de la entrada de los 12 diputados en el salón de plenos, con el sonido del repiquetear de las cámaras de los fotógrafos y la mirada incrédula e inquieta de los parlamentarios de las izquierdas».