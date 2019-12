Las redes sociales, un altavoz para los profesores y maestros de música

Un grupo de maestros de música de centros educativos de Andalucía , junto con maestros de otras comunidades, así como profesores de Secundaria y de conservatorios reivindican una mayor visibilidad e importancia de su asignatura.



Desde la reforma de la LOMCE, la asignatura de música no es obligatoria, por lo que se ha reducido el tiempo que se le dedica en los colegios a 45 minutos semanales, según ha comentado Isabel Vicente, maestra de música en el CEIP El Juncal del Puerto de Santa María. Lo mismo ha ocurrido con plástica, asignatura a la que también se le han asignado 45 minutos semanales, y que, además, comparte nota con música lo que le resta importancia a ambas áreas.



Aunque, según ha explicado Vicente, hay centros educativos que no respetan el tiempo establecido que se le debe dedicar a la asignatura. "En muchas ocasiones los centros educativos no cuadran sus horarios, por ejemplo, en Córdoba capital hay un colegio donde los niños del Primer Ciclo de Educación Primaria dan 30 minutos semanales de música, lo que es ilegal. Incluso hay centros en los que los alumnos no dan la asignatura".



Vicente, junto con otros profesores y maestros de música de este país, se queja de que a asignaturas como música se le dediquen 45 minutos, mientras que a religión se le dedican dos horas semanales. "No se tiene en cuenta la importancia de la música en el desarrollo integral del alumnado, pues fomenta la creatividad, el espíritu crítico y les dota de libertad", ha explicado la maestra.



Ante esta situación, el grupo de maestros y profesores decidió visibilizar la importancia de la asignatura a través de la creación de una cuenta en Instagram, Twitter y Facebook. Así, procedieron a contactar con diferentes músicos famosos como el grupo Boicot, Zenet, Rasel o Laura Gallego, entre otros.







La cuenta de instagram,fue creada hace varios meses y con ella pretenden subir dos vídeos semanales de personalidades famosas relacionadas con el mundo de la música para dar difusión a su problema. Han utilizado las redes sociales como forma de visibilizar y según palabras de Vicente,