Juanma Moreno reitera que Andalucía sigue creciendo "a pesar de que tiene el viento de cara"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el edificio The Green Ray rodeado por Juan Bravo y Elías Bendodo. Jesús Domínguez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reiterado que Andalucía sigue creciendo "a pesar de que tiene el viento de cara". En este sentido, Moreno ha asegurado que la comunidad va en buen camino para convertirse en locomotora económica aunque existan amenazas "como el Brexit o las políticas arancelarias de determinados países y no sepamos qué Gobierno va a tener España". Es más, respecto a la incertidumbre política que se vive en el país insistió, como en anteriores comparecencias, en la necesidad de echarle el freno "a las recetas económicas" que se esperan de un hipotético Gobierno pogresista liderado por una coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

"Ya nos gustaría tener el viento de cola y crecer un 3%, pero sabemos que no es así y que hay decisiones como las del Brexit o los aranceles que no las tomamnos nosotros, pero a pesar de ellos hemos confiado en la capacidad de mejora y de crecimiento que tiene Andalucía", apostilló. En este sentido, Moreno proclamó que "no podemos lastrarnos por los condicionantes externos y por el hecho de que una comunidad autónoma tiene la capacidad legislativa que tiene, debemos crearnos una fortaleza y, de hecho, vamos por el buen camino".

A juicio del presidente andaluz, "lo tangible y la realidad demuestran que Andalucía esta creciendo mas que la media de España y un punto mas que la Zona Euro y todo ello nos hace apostar por la Andalucía de vanguardia en la que estamos hoy". "Esta nueva Andalucía productiva es la Andalucía del presente y del futuro y la que queremos mimar y cuidar; si empujamos en la misma dirección y trabajamos con audacia, Andalucía puede ser una locomotora económica en España", agregó Juanma Moreno.

En opinión del responsable del Ejecutivo del cambio, "las políticas de reformas que se están poniendo en marcha en todos los ámbitos están empezando a dar resultado, ya que los datos así lo reflejan". "Nuestra comunidad se ha convertido en un actor importante en la captación de inversión extranjera y ha aumentado la producción industrial tres veces por encima de la media española, y a ello se suma que Andalucía ha batido su récord histórico en turismo y en exportaciones, siendo la segunda comunidad exportadora de España detrás de Cataluña", recalcó.

Transformación digital



Juanma Moreno asitió a la presentación del plan de transformación digital del Gobierno andaluz y de la 'app' Carpeta Ciudadana, junto a los consejeros de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, en el edificio The Green Ray que comparten la Universidad de Málaga (UMA) y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en la ampliaicón del campus de Teatinos.

En relación a la transformación digital de la institución que se aprobará en el último Consejo de Gobierno del año, Juanma Moreno, sostuvo que traerá "una nueva forma de relacionarse con la ciudadanía propia de un Gobierno abierto y transparente". "El Decreto de Administración Electrónica será la piedra angular sobre la que girará esa transformación digital, un decreto que probablemente se aprobará en el último Consejo de Gobierno de este año y será a partir de ese momento cuando el Plan para la Transformación Digital de la Junta irá cobrando forma de manera imparable", subrayó.

Asimismo, el presidente andaluz explicó que este plan digital propiciará que "la Junta sea a partir de ahora más inteligente, más ágil y más sencilla y preste a los andaluces un servicio más eficaz, eficiente y cómodo". "La transformación digital y las nuevas tecnologías son muy importantes, pero más importante aún es la relación entre administrados y administración", apostilló.

El hecho de que se encontrara en un edificio vinculado a la UMA y al PTA también llevó a Moreno a señalar que "la sinergia que existe entre la Universidad, el Parque Tecnológico de Málaga y el sector empresarial tiene cada vez más fuerza y un mayor rumbo de progreso". "Estoy convencido que en estos años el PTA y la Universidad van a ser eje de referencia en la vida económica, social, académica, de investigación, de empleo y progreso de Málaga, de Andalucía e incluso de España", incidió el presidente de la Junta.