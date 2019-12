La CEA espera que haya estabilidad política e institucional en 2020

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, señaló ayer que esperan que en 2020 haya estabilidad política e institucional, por lo que ha deseado que el Gobierno que está por constituir sea «lo más sólido y moderado posible». «Esa es la palabra mágica: estabilidad», incidió el también presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) momentos antes de hacer entrega del IX Premio CEA de Responsabilidad Social Empresarial en la Diputación provincial.

De Lara precisó que «a veces no es sencillo jugar ambos factores», los de moderación y estabilidad, pero aseguró que los empresarios estarán siempre «desde el compromiso con el empleo», lo que se consigue «creando un escenario y un clima favorable a la inversión, a la certidumbre y sobre todo a la estabilidad». «Si no se dan esos paradigmas, si no se dan esos elementos imprescindibles, pues obviamente la economía puede ser resentida. Esperamos y deseamos que eso no sea así».

En este sentido, señaló que «hay reflexiones sobre si hay cierta paralización de la actividad económica». «No vemos en sí que haya unos elementos que nos puedan determinar que entremos en ese tipo de factores pero sí hay cierta ralentización de la economía con unas previsiones de crecimiento de Andalucía o de España de un 1,6 o un 1,8 por ciento». «Vamos a seguir creciendo, pero lo que hace falta es que el factor institucional ayude, colabore y deje a las empresas desarrollar su acción», dijo, al tiempo que insistió en que para eso es necesario «todo lo contrario a la inestabilidad política y la incertidumbre económica».

Por otro lado, al ser preguntado por una posible subida del salario mínimo por encima de los 1.000 euros, el también vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), indicó que «está todavía por ver, habrá que analizar: primero, que se produzca; segundo, en qué marco se debe producir, y tercero, qué efectos tendría. Todavía es pronto para saberlo». «Nosotros siempre apostamos por una medida contraria a la que adoptó el gobierno de la nación el año pasado, que fue una decisión unilateral del Consejo de Ministros». De Lara consideró que «para eso está el diálogo social, para eso estamos las centrales sindicales y los empresarios, para sentarnos y negociar con el Gobierno de la nación».