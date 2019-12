Adelante Andalucía tacha de "hipócrita" el mensaje del presidente de la Junta

La portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez, ha tachado de "hipócrita" el mensaje de fin de año del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha sostenido que "la Andalucía vaciada necesita mucho más que un mensaje navideño".

En un comunicado, Rodríguez ha entendido que los problemas de Cumbres de Enmedio, localidad donde se ha grabado el mensaje, "son los mismos problemas que los del resto de la sierra de Huelva o de tantas zonas de Andalucía, una falta absoluta de infraestructuras o de servicios públicos, como la escasez de servicios sanitarios, que por no tener el pueblo no tiene ni una farmacia".

Para Rodríguez, "nuestros pueblos se mueren porque no hay empleo, porque no hay servicios públicos, porque no hay ferrocarril ni infraestructuras suficientes, y ya sabemos lo que valen la palabra y las promesas de Moreno Bonilla y sus socios de gobierno".

Rodríguez ha recordado "las vallas de publicidad con su cara en las carreteras de toda Andalucía prometiendo 600.000 empleos, de lo que se desdijeron en la primera semana de gobierno", y que "venían a mejorar la gestión de la administración andaluza pero lo que han hecho es sustituir a los enchufados del PSOE por los enchufados del PP y de Ciudadanos, y en un año han vuelto las protestas masivas de profesionales y usuarios de la sanidad, han aumentado las listas de esperas, se han cerrado camas, plantas y centros de salud por toda Andalucía, y nuestras profesionales sanitarias se tienen que marchar porque la Junta no es capaz de ofrecer ningún contrato decente".

Según la presidenta del grupo parlamentario de Adelante, "este discurso es propio de un Gobierno hipócrita que se queja de los problemas de financiación de Andalucía cuando lo primero y prácticamente lo único que han hecho ha sido bajarle los impuestos a los más ricos y reducir los ingresos de la Junta, aumentando así la desigualdad entre los andaluces y menguando la posibilidad de financiación de los servicios públicos".

Rodríguez ha tachado a Moreno Bonilla de "hipócrita" porque "se llenaban la boca hablando de las familias y de darles medallas, pero en cuanto han podido han recortado plazas en centros de día para personas mayores y dependientes y han reducido los líneas en la escuela pública".