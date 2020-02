Teresa Rodríguez desvelará este jueves si continúa o no al frente de Podemos Andalucía

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ofrecerá este jueves, 13 de febrero, una rueda de prensa para abordar su decisión de optar o no por intentar renovar su liderazgo en el partido 'morado' en la III Asamblea Ciudadana que la formación celebrará el próximo mes de mayo.

La rueda de prensa está convocada a las 11.30 horas en la sede de Podemos Andalucía, en Sevilla, según ha informado el partido, y se producirá un día después de la reunión que la Ejecutiva de Podemos Andalucía ha celebrado en dependencias del Parlamento autonómico para abordar precisamente la continuidad o no de Teresa Rodríguez al frente de la formación.

La Ejecutiva de Podemos Andalucía está conformada por nueve personas, entre quienes figuran, además de Teresa Rodríguez, los diputados de Adelante Nacho Molina, José Ignacio García y Maribel Mora; el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación del partido, Pablo Pérez Ganfornina; la responsable de Organización y Municipalismo, Rocío Van Der Heiden; el coordinador provincial de Podemos en Málaga, Alejandro Serrato; la responsable de Feminismos, Laura Rodríguez, y Zoe Arcanio.

Teresa Rodríguez es una de las principales cabezas visibles de la corriente Anticapitalistas, el sector más a la izquierda de Podemos, que tiene previsto decidir el próximo domingo, 16 de febrero, en una reunión de su Coordinadora Confederal, no participar en la tercera asamblea del partido morado, como paso previo a su salida del mismo, que se acordará con toda probabilidad en la Conferencia programada para el 28 de marzo.

En una entrevista el pasado lunes en La Sexta, el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, daba por hecho la salida de Podemos del sector Anticapitalistas por la "incompatibilidad" de sus planteamientos políticos con los de la formación morada; en concreto, por su rechazo a la entrada en el Gobierno de coalición con el PSOE.

"No hay por qué estar a la fuerza en un partido político si no estás de acuerdo con la línea política de ese partido", dijo Iglesias, quien además consideró "evidente" que Teresa Rodríguez quiere construir un partido progresista andalucista, algo que, a su juicio, es "legítimo". Eso sí, a continuación dejó claro que Podemos es una fuerza de ámbito estatal que va a seguir estando en todos los territorios.

Estas declaraciones de Iglesias se producían además apenas unos días después de que se evidenciara un malestar en la dirección de Podemos Andalucía con la estatal tras una información publicada en 'elconfidencial.com', sobre una reunión celebrada el 1 de febrero en Antequera para, con apoyo del secretario de Organización del partido a nivel nacional, Alberto Rodríguez, preparar una candidatura alternativa a Teresa Rodríguez de cara a la referida III Asamblea Ciudadana de Podemos Andalucía.

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, reaccionó a esta información criticando en redes sociales la "injerencia" en la formación andaluza de la dirección estatal del partido 'morado' que lidera Pablo Iglesias tras conocer que, "con el secretario de Organización a la cabeza", Alberto Rodríguez, "organiza una lista alternativa a Teresa Rodríguez" para hacerse con el liderazgo de Podemos Andalucía.

Este movimiento se conocía a unos meses de que se celebre dicho cónclave de la formación 'morada' en Andalucía, que finalmente se ha fijado para mayo, plegándose así al calendario que ha establecido la Ejecutiva de Pablo Iglesias, ya que los de Teresa Rodríguez querían celebrar el cónclave andaluz en marzo, coincidiendo o incluso anticipándose a la convocatoria nacional.

Fuentes del partido morado en Andalucía confirmaron a Europa Press que, después de haber trasladado a la dirección estatal su intención de convocar la Asamblea andaluza en marzo, tal y como acordaron "el pasado mes de noviembre", desde Madrid le habían instado a acogerse al calendario previamente establecido para las autonomías, que deben afrontar sus fases orgánicas una vez que se haya cerrado el proceso nacional.

Pérez Ganfornina dijo respetar "profundamente que Madrid quiera para Andalucía algo distinto a lo que representa Teresa Rodríguez", y matizó que esto "no es nuevo", pero defendió que en Podemos Andalucía "no queremos ser las representantes de un partido 'en' Andalucía, sino andaluces y andaluzas que construimos Andalucía y construimos Podemos desde el lugar en el que respiramos y nos sentimos, desde el lugar, no sólo geográfico, desde el que vemos el mundo y la vida".

"Tutelaje, injerencia, bandazos políticos, falta de democracia, ausencia de garantías... Autonomía, descentralización, garantías, democracia, coherencia, pluralidad, soberanía y Adelante Andalucía", enumeró Pablo Pérez, contraponiendo las actitudes de la dirección estatal de Podemos y de la andaluza.

Sobre estas tensiones internas en Podemos se han pronunciado también en los últimos días representantes de IU, que forman parte de la coalición Adelante Andalucía que concurrió a las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, y que integra también a otras dos fuerzas que son Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza.

Así, este martes el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, mostró su respeto por los "tiempos" de Podemos para su "proceso interno de debate", si bien quiso dar "la seguridad de que IU está firmemente convencida de que hay que seguir avanzando en estos procesos de confluencia con Podemos".

Y, este mismo miércoles, la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía y diputada de IU por Cádiz, Inmaculada Nieto, remarcaba a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que el acuerdo que la federación de izquierdas mantiene en el ámbito de dicha confluencia es entre cuatro organizaciones políticas, Podemos entre ellas, y "no con Teresa Rodríguez o una parte de Podemos", por lo que espera que, si se produce una renovación en la dirección del partido morado en Andalucía, IU mantendrá su "interlocución" con esa nueva cúpula y "lo mismo da" quién esté al frente de la misma.

En todo caso, Nieto ha realizado una llamada a la "responsabilidad" de dichas cuatro organizaciones para preservar Adelante Andalucía de esas "tensiones" y centrarse en "lo que nos une", que es, en su opinión, "echar adelante la construcción de una alternativa de gobierno de izquierda, seria, con vocación de arreglar problemas en Andalucía".