Teresa Rodríguez no seguirá al frente de Podemos Andalucía

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, no seguirá al frente de Podemos en Andalucía al haber decidido no presentar candidatura para revalidar su liderazgo en el partido 'morado' en la III Asamblea Ciudadana que la formación celebrará el próximo mes de mayo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.



La líder andaluza se centrará en poner en marcha 'Adelante Andalucía', marca que ya registró en el Ministerio del Interior el pasado mes de diciembre.



Teresa Rodríguez lleva meses trabajando para la construcción de este sujeto político propio de carácter andaluz, que pretende que siga la estela de la coalición Adelante Andalucía con la que concurrió junto a IU en las pasadas autonómicas.



La decisión de no seguir al frente de Podemos Andalucía se acordó el lunes pasado en una reunión celebrada en Madrid a la que acudieron la propia Rodríguez, Pablo Iglesias y el secretario Político y de Comunicación de Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, según ha adelantado 'El País'.



Está previsto que la propia Teresa Rodríguez anuncie oficialmente esta decisión durante una rueda de prensa prevista este juves, después de la reunión que la Ejecutiva de Podemos Andalucía ha celebrado este miércoles en dependencias del Parlamento autonómico para abordar precisamente su continuidad o no al frente de la formación.



Esta decisión se produce en un momento en el que el sector Anticapitalista, que colidera junto al eurodiputado Miguel Urbán, decidida previsiblemente el próximo 16 de febrero no participar en la III Asamblea Ciudadana Estatal del partido de marzo.



En una entrevista el pasado lunes en La Sexta, el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, daba por hecho la salida de Podemos del sector Anticapitalistas por la "incompatibilidad" de sus planteamientos políticos con los de la formación morada y, en concreto, por su rechazo a la entrada en el Gobierno de coalición con el PSOE.



"No hay por qué estar a la fuerza en un partido político si no estás de acuerdo con la línea política de ese partido", dijo Iglesias, quien además consideró "evidente" que Teresa Rodríguez quiere construir un partido progresista andalucista, algo que, a su juicio, es "legítimo". Eso sí, a continuación dejó claro que Podemos es una fuerza de ámbito estatal que va a seguir estando en todos los territorios.



La posible salida de Anticapitalistas, que se adoptará en la reunión de la Coordinadora Confederal --el órgano de dirección de este sector-- del próximo 16 de febrero, puede ser el paso previo a una posible salida del partido a nivel estatal, si así se decide en la Conferencia que los anticapitalistas celebrarán el 28 de marzo, el fin de semana después de la tercera Asamblea de Podemos.



Según explican las fuentes consultadas, los distintos grupos territoriales de la organización han mantenido debates a lo largo de las últimas semanas sobre este asunto y, según los sondeos iniciales, la decisión, por "mayoría clara", será la de no presentar ni candidatura a la dirección ni documentos en esa tercera asamblea, que convocó el secretario general, Pablo Iglesias, con un año de antelación.



Precisamente el responsable de Comunicación de Podemos Andalucía, el anticapitalista Pablo Pérez Ganfornina, denunció el pasado miércoles el "tutelaje", la "injerencia" y la "falta de democracia" de la dirección estatal, tras publicarse que se estaba impulsando desde Madrid una candidatura alternativa a Rodríguez para la asamblea autonómica de mayo.





Iglesias agradece su "lealtad" a Rodríguez

En política y en la vida los caminos a veces se separan. Gracias Teresa y gracias a tu gente por vuestra lealtad. Gracias por ayudarnos a hacer esto con madurez. Este adiós es un hasta luego. Desde espacios diferentes nos encontraremos defendiendo la justicia social. Suerte ? pic.twitter.com/ArxGW5EidO — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) February 12, 2020

Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez han hecho pública suen el que visibilizan con un abrazo la separación de sus proyectos.Iglesias y Rodríguez han publicado esta noche un vídeo conjunto en Twitter en el que explican a la militancia de Podemos que las discrepancias y en concreto la decisión de Iglesias de formar un Gobierno de coalición con el PSOE les llevan a separar sus caminos, lo que no significa, dicen ambos, que no vayan a encontrarse en la defensa de los derechos sociales."Debe dirigir nuestra organización en Andalucíala dirección y también la mayoría de los inscritos", dice Rodríguez, que muestra su voluntad de centrarse en su proyecto de Adelante Andalucía con el que se presentó a las elecciones."Sigue siendo oportuno y necesario crear ese espacio de la izquierda andaluza en el que nos volcaremos a partir de ahora", explica Rodríguez.La decisión de la hasta ahora secretaria general de Podemos en Andalucía implica en la práctica la salida de Anticapitalistas, la corriente más izquierdista de Podemos, a la que hoy Iglesias ha reconocido su "lealtad"."Creo que cuando un grupo de compañeros no está de acuerdo con una línea estratégica fundamental de su partido no solamente es legítimo sino también, asegura el secretario general de Podemos, que agradece a los líderes de Anticapitalistas haber hecho las cosas bien.apostilla en referencia a la marcha el año pasado de quien fuera en los inicios su número dos, Íñigo Errejón."No es bonito, no es hermoso, recordar todos los años que hemos compartido defendiendo la justicia social, pero entre los que defendemos la justicia social, aunque sea con estrategias diferentes, nunca hay un adiós, hay un hasta luego y estoy convencido de que más tarde o más temprano nos vamos a seguir encontrando con nuestras diferencias, desde el respeto", ha añadido Iglesias.También en esa salida pactada ha incidido Rodríguez en el vídeo: "En la política como en la vida hay formas de separarse que son agresivas, que son patriarcales, y, que son las más sanas y que también se pueden construir en política".La hasta hoy líder andaluza desea "toda la suerte" a Iglesias y a su equipo y reconoce los motivos que le han llevado a integrarse en un gobierno de coalición con el PSOE. Y pese a que discrepa de esta estrategia, desea, ha dicho, estar equivocada.