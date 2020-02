"El pin parental no es legal, hay que garantizar la educación en valores"

Atiende a esta entrevista durante una visita a Málaga en la que da cuenta de una agenda repleta de compromisos. De hecho, insiste en que la leyenda negra de que los políticos no trabajan no tiene nada que ver con ella. Que se echa a la calle porque allí es donde se encuentran las ideas y las soluciones.

Ha transcurrido algo más de un año desde que PP y Ciudadanos llegaron a la Junta de Andalucía, ¿en qué percibe cuando va por la calle que su trabajo merece el apelativo de Gobierno del cambio?

Se percibe, sobre todo, en la capacidad de integrar. Ambos partidos hemos sido capaces de hacer una política del siglo XXI. De crear una coalición y olvidar nuestras diferencias para trabajar por un cambio en Andalucía que era absolutamente necesario después de 37 años. Se percibe porque estamos haciendo cambios estructurales que son difíciles de ver a corto plazo, pero que existen. Nos dicen que ven más transparencia y más honestidad en las políticas. Afortunadamente, eliminamos esas parcelas que no estaban claras, como esa corrupción que hemos tenido con el caso ERE. Todo es mucho más transparente. Hay cambios estructurales en el aumento de personal en las delegaciones, en el aumento del presupuesto, en las políticas sociales€ Y, también, en la cercanía. Este Gobierno está en todas las situaciones y actúa con mucha rapidez. Lo hemos visto en casos como el de la DANA. Y cuando decimos algo, lo hacemos. No solo lo prometemos. Esas son características esenciales de este Gobierno. El cambio, realmente, se va a ver más a medio y largo plazo porque existen problemas estructurales en Andalucía, como la pobreza, la exclusión social, el paro o el fracaso escolar que, evidentemente, necesitan un tiempo.

Es la responsable de Igualdad y Políticas Sociales en un Gobierno que se nutre del apoyo de Vox, ¿le indigna como mujer la visión sobre la violencia de género que proyectan ciertos dirigentes de este partido?

Yo estoy a años luz de esa ideología y siempre se lo he manifestado claramente a todas las personas de Vox y en todas las situaciones. Y me he mantenido en mi criterio. Pero entiendo perfectamente que lo que hay es un apoyo a un presupuesto, con unas líneas que no afectan a la lucha contra la violencia de género ni a ningún apartado de mi consejería. Por otro lado, se ha dicho que están en el Gobierno de Andalucía. Pero no están. Eso también se lo tendrá que plantear Pedro Sánchez cuando los independentistas le pidan lo que le están planteando, que sí necesitará su apoyo absoluto. Nosotros tenemos aprobado un presupuesto, un presupuesto social en el que hemos aumentado la partida para el Instituto Andaluz de la Mujer y la lucha contra la violencia de género. No vamos a derogar ni una ley. Ni la de violencia de género, ni la de igualdad, ni la de LGTBI. No estamos dando ningún paso atrás. Y eso sí es saber trabajar en coalición y trazar unas líneas rojas muy claras respecto a otro partido político ideológicamente opuesto a nosotros. A ver si Sánchez es capaz de hacerlo cuando los independentistas le pidan lo que le van a pedir.

¿Verán las generaciones actuales con sus propios ojos ese día en el que, al fin, exista una igualdad real entre hombres y mujeres?

Ese es el sueño de todos los que creemos en la igualdad. Llevo 30 años luchando, desde la educación, por la igualdad y contra la discriminación por la identidad sexual o de género. Y yo mantengo firmemente la misma ilusión. No sé si lo veremos, pero lo que venimos haciendo lo vamos a dejar como legado a las generaciones futuras. Y eso merece la pena. Es un cambio muy importante. Es un cambio de mentalidad, pero con la unión de todos lo veremos algún día. Nosotros o las generaciones futuras. Es un reto y un desafío en el que no vamos a dar un paso atrás. Yo no voy a desfallecer ni a tirar la toalla y espero que nadie lo haga.

Si tiene en cuenta su experiencia como docente y directora de instituto en la Enseñanza Secundaria, ¿qué opinión le merece el pin parental?

Lo tengo clarísimo, el pin parental es legalmente inviable. Tenemos una Constitución, el Estatuto de autonomía, la Ley de Educación, la de Igualdad, la de LGTBI y la de violencia de género que hablan claramente que hay que educar en valores. Por la libertad, la tolerancia, la igualdad, la diversidad y la paz. La educación en valores está dentro del currículum oficial de los centros educativos, es de obligado cumplimiento y se tiene que seguir educando en estos valores. Los padres tienen derecho a conocer qué se está haciendo y cuanto más participen y se impliquen en los centros será mucho mejor. Tenemos que garantizar la educación en valores.

¿Votaría a favor de este veto, en el Parlamento de Andalucía, si se lo pide su partido?

No. No se puede votar lo que es ilegal.

Ciudadanos apoyó sin ambages la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados, ¿le choca que vuestro socio de Gobierno en Andalucía, el PP, no lo hiciera?

Somos partidos con diferentes ideologías. Y eso es lo admirable en Andalucía y de lo que tienen que aprender los partidos en otras comunidades. Hay una parte central y común en la mayoría de los partidos constitucionalistas –hablo de políticas de Estado y de políticas que todos tenemos en común como la educación, la sanidad o los derechos sociales–, en la que no cabe ningún tipo de ideología. En ese tramo es donde hemos llegado a un pacto PP y Cs en Andalucía. Hay otras facetas en las que existen diferencias, pero hemos sabido mantener la raya y la distancia. Es la política, insisto, del siglo XXI. Hoy en día, no va a haber mayorías absolutas. Los demás pueden mirar al modelo de Andalucía. Nosotros sí lo hemos conseguido.

-De todas las cuestiones sobre las que tiene competencias su consejería, ¿es la dependencia aquella en la que ha recibido una peor herencia del PSOE?

La herencia, realmente, ha sido muy complicada en otras cuestiones. La peor herencia que tenemos es una estructura burocrática en nuestra consejería en la que no existe la transformación digital y ha creado colapsos gravísimos. No solo en dependencia. Todo el aparato administrativo se ha colapsado porque es una administración del siglo XIX. Partiendo de esa base, a eso le sumamos que la ley de 2006 de autonomía personal y dependencia nació infrafinanciada. Y no ha tenido en cuenta las previsiones futuras de envejecimiento y aumento de población dependiente. Es una ley que estará abocada al fracaso mientras no nos sentemos todas las comunidades autónomas con el Gobierno central para revisarlo todo y trazar un pacto de Estado con una caja única y la financiación garantizada. Solo así podremos conseguir que la dependencia sea un derecho garantizado, un derecho subjetivo como recoge la ley. Si no, no lo vamos a conseguir nunca. Yo he dado el paso adelante y tengo un proyecto de pacto que es mucho más que una financiación del 50-50% que recoge la ley. Estamos hablando de prevención, que nunca se ha hablado, de envejecimiento activo, de prevención y tratamiento inmediato de enfermos cronificables€ Estamos hablando de muchos aspectos y sentarnos con el Gobierno para exponerlos es la única manera de darles garantías a estas personas vulnerables. Hay una lista de espera insoportable e insostenible que estamos intentando solventar con todos nuestros recursos.

¿Qué le diría a aquellos parlamentarios de la oposición que emplean la expresión 'los lunes al sol' para referirse a las reuniones del Consejo de Gobierno?

Hay una parte de la política, sobre todo la populista, que se ha basado en generalizaciones simplistas, con una supremacía moral que yo no entiendo, y pensando que solo ellos tienen la verdad absoluta y son los únicos que van a luchar por las personas vulnerables y los pobres. Y es absolutamente falso. Ahí están esos populismos que han surgido en esos países que han llegado a la bancarrota. Ya sabemos cómo funcionan con la extrema izquierda. Y en Andalucía, después de 37 años de socialismo, tenemos el nivel más alto de personas en riesgo de exclusión social, paro y fracaso escolar. Si eso es una política progresista, los números cantan por sí mismos. Nosotros tenemos un crecimiento económico por encima de la media nacional y hemos aumentado la inversión en políticas sociales, educación y sanidad. Esa es la política de lo que ellos denominan ofensivamente la derecha. Que lo digan no aporta nada. Espero que la oposición haga una política constructiva, que aporte ideas y nos diga lo que estamos haciendo bien o mal.

¿Qué debe hacer Ciudadanos para merecer en Andalucía un resultado electoral que le dé opciones de seguir en el Ejecutivo?

Seguir trabajando. Nos basamos en un proyecto de política útil y hechos. Ciudadanos ha aportado al Gobierno de Andalucía un enfoque muy progresista en lo social y liberal en lo económico. Además, ha aportado moderación y regeneración. Espero que los andaluces y andaluzas lo puedan ver. Ese punto de centrismo lo aporta Cs. Hay otra derecha que es más extremista.

¿Cree que el éxito de Ciudadanos en esta región pasa por que Juan Marín mantenga durante varios años más su liderazgo?

Yo no hago política-ficción. Creo que Cs está abierto ahora mismo a una nueva etapa, a unos nuevos estatutos. Se va a hablar también de cómo van a decidirse las personas, los líderes futuros, las primarias... Los afiliados tienen que tener ahí la palabra y decidir quiénes quieren que sean sus lideres y cómo se va a hacer en ese procedimiento. Ahora es la etapa en la que se van a decidir todas esas cuestiones.