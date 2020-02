Andalucía pide calma y asegura que está preparada ante el coronavirus

Las escuelas de español para extranjeros de Málaga reciben sus primeras cancelaciones por parte de estudiantes italianos.

La enorme marejada provocada por la irrupción del coronavirus a escala mundial también ha llegado a Málaga. El pasado lunes, de hecho, los dos pacientes ingresados en la capital con un cuadro gripal, tras haber viajado recientemente al norte de Italia, donde la enfermedad está teniendo especial incidencia, dieron positivo en gripe A, pero no en coronavirus. Estaban ingresados en cámaras de aislamiento. De cualquier forma, las autoridades se han apresurado a pedir calma ante la atmósfera de psicosis colectiva. Así lo hizo la Junta, que aseguró que la comunidad está preparada para hacer frente a este mal.

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, pidió tranquilidad y aseguró: «Es una competencia directa del Gobierno de España en perfecta coordinación con las comunidades», dijo, dejando claro que, en el caso de que el coronavirus llegara al país, «Andalucía es una tierra segura, con grandes profesionales y que está perfectamente preparada y coordinada con el Gobierno de España para atender cualquier tipo de situación y eventualidad».

El secretario general para el Turismo de la Junta, Manuel Muñoz, afirmó que no existe actualmente ningún indicador que demuestre «nada anormal ante el coronavirus», incidiendo en que hay que estar alerta «y ver qué ocurre en los próximos días, pero no caer en alarma». Dijo que hay virus que ocurren todos los años en el país «con un mayor porcentaje de muerte y transmisión». En relación a la presencia andaluza en la ITB de Berlín, del 4 al 8 de marzo, aseguró que ahora mismo no peligra.

Pese a las llamadas a la calma, la preocupación es evidente y se nota en los hospitales. Este periódico pudo saber que al menos una veintena de personas se acercaron ayer a diferentes urgencias hospitalarias por precaución tras haber estado en los últimos focos decretados en Italia o haber tenido contacto con ciudadanos de la zona.

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Empresarial de Agencias de Viajes de Andalucía (CEAV), José Manuel Lastra, afirmó que no se están detectando cancelaciones de viajes a Italia, a causa de la alerta por el coronavirus, pero sí muchas consultas de clientes tanto a nivel individual como de grupo «sobre la conveniencia de viajar al país o planteamiento de posibles aplazamientos a otras fechas». Así, afirmó que el lunes había inquietud por las noticias que llegaban desde Italia, aunque hoy, por ayer, «la cosa se ha calmado bastante, no hay cancelaciones sobre casos aislados». En el país transalpino son ya once las personas que han fallecido.

Por otro lado, las escuelas de español para extranjeros de Málaga reciben desde ayer sus primeras cancelaciones por parte de estudiantes italianos por el brote. La ministra italiana de Educación, Lucia Azzolina, decidió suspender los viajes escolares tanto dentro como fuera del país. Esa restricción está afectando a las escuelas de español malagueñas, cuyos estudiantes procedentes de Italia posponen los cursos sin fecha prevista para su realización. El presidente de la Asociación de Escuelas de Español en Málaga (NACEM), Miguel Ochoa, dijo que todo está siendo muy rápido, «las escuelas no tienen fechas, no sabemos cuándo podrán venir los grupos».

La edil de Turismo del Consistorio, Rosa Sánchez, por su parte, está pendiente de la incidencia del virus en relación a su presencia en la ITB de Berlín. «Algunas empresas chinas irán, otras se retirarán», dijo ayer, para indicar después que, «de momento, todo sigue con normalidad, seguimos las recomendaciones de la ITB». De momento, sólo dos expositores chinos han cancelado su asistencia los días 4 y 5 de marzo.

Asimismo, varias universidades andaluzas llamaron ayer a la calma por la presencia de sus estudiantes en Italia. La Universidad de Málaga (UMA) ha transmitido tranquilidad a sus 138 estudiantes de Erasmus en diversos centros universitarios de Italia ante la expansión del coronavirus, según indicó la vicerrectora de Movilidad y Cooperación Institucional, Susana Cabrera. En declaraciones a Europa Press, precisó que el lunes conocieron las noticias del incremento de casos de coronavirus en Italia y desde su departamento se pusieron en contacto, a través de correos electrónicos, con todos los estudiantes de la UMA en la zona. Cabrera aclaró que esta situación ha coincidido con el cambio de cuatrimestre en Italia, por lo que no es que se estén cancelando clases en universidades italianas sino que se ha retrasado la incorporación al segundo cuatrimestre. «Están como en nuestra Semana Blanca y ahora no había clases pero sí han retrasado la entrada de los estudiantes a las aulas».