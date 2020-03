La huelga educativa que la Junta «respeta pero no comparte»

La comunidad educativa de Málaga, al igual que las de las otras siete provincias andaluzas, ha sido llamada este miércoles –con el proceso de escolarización recién iniciado– a una jornada de huelga en defensa de la enseñanza pública y contra el nuevo decreto de escolarización de la Junta de Andalucía, que respeta las movilizaciones pero «no las comparte».

Este paro ha sido convocado por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, de la que forman parte los sindicatos UGT, CGT, CCOO y Ustea, la Confederación de Asociaciones de padres y madres (Codapa) y el Frente de Estudiantes, y a sus reivindicaciones se han sumado otros sindicatos como Anpe y CSIF.

Será un día en el que la afluencia a los colegios se verá mermada y se llevarán a cabo movilizaciones que, en el caso de Málaga, tendrán como acto central una manifestación que, al mediodía, partirá de la sede de la Delegación Territorial de Educación de la Junta –situada en el Edificio de Usos Múltiples de la avenida de la Aurora– y llegará hasta la céntrica plaza de La Marina. Tanto en la capital malagueña como en Huelva y Córdoba esta protesta matinal aglutinará el grueso de las convocatorias a diferencia del resto de capitales de provincia y de Jerez de la Frontera, donde habrá además otra concentración vespertina.

La presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa), Leticia Vázquez Ferreira, hizo «un llamamiento a todas las familias para que, en la medida de lo posible, participen activamente en los actos de protesta convocados en toda la región y hagan uso de su derecho, aunque sabemos que los servicios mínimos van a estar cubiertos y los niños de aquellos que quieran llevarlos van a estar perfectamente atendidos». «Este decreto de escolarización da en la línea de flotación de la escuela pública y se está vendiendo como una licencia para elegir el centro pero no lo vemos así, un 95% de las familias ya iban al centro que querían», indicó.

A juicio de la presidenta de Codapa, «aquí siempre ha existido un equilibrio entre pública, concertada y privada que tendía más a lo público; no estamos hablando de que desaparezca la concertada pero no podemos permitir que la subsidiaria de la concertada sea la pública». «La concertada se crea para cubrir unas necesidades en un momento dado y ha ido cogiendo un terreno que no le corresponde; hay que garantizar una educación en valores, laica y gratuita en la que no se cobren mordidas y actividades extraescolares y haya un respeto al profesorado que se ha ganado su plaza pública con mucho esfuerzo», agregó Leticia Vázquez Ferreira.

La responsable de Codapa insistió en que «no se puede ningunear a la comunidad educativa, pues el consejero ha dicho que el decreto sale con consenso pero solo es de puertas para fuera,todos los sectores –incluso los más conservadores de los sindicatos– salen a la calle en su contra y se han manifestado igualmente hasta las direcciones de los centros». «La Consejería debe pensárselo y sentarse más a dialogar, teníamos cierta confianza en este Gobierno y esperábamos un poco más de consenso en las formas, pero en este aspecto hemos visto que no», matizó.

En vísperas de la jornada de huelga, los responsables de la Junta de Andalucía reiteraron que respetan la convocatoria pero no comparten «las circunstancias esgrimidas en esta ocasión para justificar el paro educativo». El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Elías Bendodo, señaló que el Gobierno de PP y Ciudadanos «apuesta por la libertad, también en la educación». «Creemos que es una huelga ideológica, lo que el Gobierno andaluz ha hecho simple y llanamente es permitir a los padres que elijan, que cualquier padre de Andalucía pueda elegir entre llevar a su hijo a un colegio público, concertado o privado, lo que le dé la gana», enfatizó.

«Miedo a la libertad»

En este punto, el consejero del PP arremetió contra la herencia de la anterior gestión del PSOE en la comunidad, ya que «los gobiernos socialistas han sido intervencionistas toda la vida, y eso le ha hecho daño a Andalucía». «No hay que tener miedo a la libertad, el Gobierno del cambio ha apostado por la educación pública y ha subido en un 8,2% su presupuesto para 2020; el presupuesto de la Consejería de Educación para este año es de 6.858 millones, nunca un Gobierno de Andalucía había dedicado tanto a la educación como dedicamos y ya hemos sacado la mayor oferta de empleo público en educación de la última década, por eso está muy claro que se trata de una huelga ideológica planteada por el PSOE y Adelante Andalucía», recalcó el portavoz andaluz.

Argumentos similares también fueron expresados por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien apuntó que «muchos padres de Andalucía» no comparten la huelga convocada contra el decreto de escolarización aprobado por el Gobierno de PP y Ciudadanos. «Respeto cualquier convocatoria de huelga, pero esta no la comparto porque, como padre, para mí es muy importante que pueda decidir a qué centros educativos quiero que vayan mis hijos», dijo Marín.