La Junta limita a uno el número de acompañantes de las personas hospitalizadas

La Consejería de Salud y Familias ha restringido el acceso a los centros sanitarios del Servicio Andaluza de Salud (SAS) y, entre otras medidas preventivas para evitar el avance del coronavirus, ha decidido limitar los acompañantes de los hospitalizados a una persona por paciente, persona que puede ser relevada por otra.

Además, en otras medidas adicionales tomadas por el Comité de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía en relación con la restricción de accesos a los centros sanitarios, está restringir las visitas a los centros hospitalarios de los Informadores Técnicos Sanitarios y limitar los acompañantes de quienes se acerquen a los servicios de urgencias para contener el avance de la epidemia.

Ya esta mañana, la portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha hecho referencia a las restricciones de las visitas de familiares a pacientes ingresados en hospitales y centros sanitarios como medida preventiva para evitar el avance de la enfermedad.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Salcedo ha asegurado que un paciente ingresado "debe tener un cuidador", pero ha defendido la conveniencia de restringir otras visitas, que se realizan "con buena intención", para evitar un "trasiego de personas que a priori están sanas" porque los hospitales "no son lugares de ocio".

La portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus ha explicado que la Junta está en "contacto permanente" con el Ministerio de Sanidad para valorar cualquier posible refuerzo de medidas en las zonas con mayor concentración de casos.

También ha insistido en la recomendación de no realizar viajes a zonas de riesgo "si no son imprescindibles", ha destacado el "esfuerzo importantísimo" que se registra a diario en atención primarias "donde acuden muchas personas con casos sospechosos que afortunadamente no se suelen confirmar" y ha pedido a la población "confiar en las autoridades sanitarias.