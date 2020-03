Moreno respalda al Gobierno y pide un plan por si España tiene que cerrar fronteras

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "respaldo" de la comunidad a su actuación contra el coronavirus y ha propuesto una declaración conjunta de todas las comunidades en la que se llegue a transmitir unidad de acción para superar la crisis sanitaria y demostrar que "en esta guerra contra el virus no hay ni colores ni ideologías". Moreno ha propuesto además la necesidad de ir elaborando un "plan de frontera ante la probable necesidad" de que España tenga que adoptar "medidas de control sanitario en nuestros puestos fronterizos o incluso decretar el cierre de los mismos".

En una declaración institucional realizada desde el palacio de San Telmo tras la vídeoconferencia de Sánchez con todos los presidentes autonómicos, Moreno ha subrayado que el Gobierno "tiene un sólido respaldo detrás de las autonomías", con cuyos líderes se reunirá semanalmente de formar telemática mientras dure la crisis, según ha anunciado.

Moreno ha detallado que durante el encuentro ha trasladado a Sánchez hasta 22 medidas para lograr reducir los efectos económicos que va a tener el virus. Del mismo modo, le ha trasladado que que no le parecen "suficientes" los mil millones de euros del fondo de contingencia destinados a luchar contra el coronavirus, por lo que ha pedido que se revise esa cantidad. "Que pongan más recursos económicos, humanos y materiales que una batalla como ésta nos está exigiendo. Mil millones para el fondo de contingencia no es suficiente", ha dicho.

"Andalucía está con el Gobierno de España", ha comenzado Moreno su intervención, reclamando unidad, responsabilidad y lealtad institucional a todas las comunidades autónomas. "Nuestra principal preocupación es proteger a los pacientes y a quienes están más expuestos a la epidemia", ha señalado el presidente andaluz, que ha tenido una mención especial a todos los que "están combatiendo en primera línea contra el coronavirus y sobre todo a nuestros profesionales sanitarios".

Ha insistido en transmitir un mensaje de tranquilidad, pero también de la necesidad de cumplir con el decreto de Estado de Alerta, "siendo ejemplares".

"Somos capaces de alcanzar una unidad de acción", ha reiterado Moreno, que le ha pedido también ha Sánchez que ejerza un "liderazgo firme". En ese caso, ha señalado, contará con el respaldo de Andalucía para tomar decisiones con rapidez y determinación. "Hemos tenido que adoptar posturas que hace tres días parecían impensables y tomar decisiones que nunca se habían planteado hasta ahora. ¿Quién sabe lo que tendremos que decidir mañana o pasado mañana?", se ha preguntado Juanma Moreno, que se ha mostrado convencido de la necesidad de "estar preparados".

Ha explicado que es importante prever un plan para decretar cierre de puestos fronterizos, porque, desde su punto de vista, "no podemos dejar sin control el acceso desde terceros países", ya que de nada serviría los sacrificios y esfuerzos que están haciendo los españoles quedándose en sus casas. En este sentido, ha informado también de que ha recibido una carta del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, apoyando las determinaciones adoptadas en España, por lo que en el Peñón también se ha decretado el cierre de comercios y centros turísticos y se ha aconsejado a los ciudadanos no cruzar la frontera salvo por causa de urgencia. "Agradezco esta colaboración", ha señalado Moreno.

Entre las medidas económicas propuestas por el Gobierno andaluz en esta vídeoconferencia, Moreno ha destacado la necesaria flexibilización de las reglas de gasto y objetivos de déficit de las comunidades autónomas, y ha planteado que los gastos públicos que está originando esta crisis del coronavirus no computen. "No podemos escatimar recursos para garantizar la atención sanitaria", ha destacado. Y además, según Moreno, hay que tener en cuenta la caída del consumo y de las actividades económicas que va a precipitar el Estado de Alerta.

También ha pedido una bajada impositiva y una moratoria para el impuesto de sociedades, una necesaria regulación de los ERES para aclarar la cobertura legal de los trabajadores y más información sobre los fondos y ayudas europeos, así como medidas para apoyar al campo o al sector turístico, ante la avalancha de cancelaciones. O el aplazamiento de la Selectividad.



Paquete de medidas planteadas por la Junta

1. Flexibilización de la regla de gasto y objetivo de déficit. Si no cambia la regla de gasto no podemos ampliar nuestras capacidades económicas para hacer frente a gastos en esta crisis. Debería considerarse que los gastos públicos vinculados a esta crisis no computasen a efectos de déficit.

2. Flexibilización objetivo de déficit por previsión de caída de ingresos como consecuencia de la caída de actividad y consumo.

3. Bajada de tipos impositivos directamente vinculados a la actividad productiva.

4. Moratoria Impuesto de Sociedades

5. Bonificaciones/reducciones cuotas Seguridad Social

6. Módulos IRPF agricultores

7. Acciones específicas de mantenimiento del empleo temporal

8. Programa nueva línea de crédito Reindu (Industria)

9. Regulación de los ERE. Para determinar y aclarar cobertura de los trabajadores en estos casos

10. Información decisiones sobre fondos y ayudas europeas, y participación de las CCAA en las decisiones de reparto que se vayan a adoptar

11. Petición a Europa de ampliación de plazos para inspecciones de las ayudas de la PAC de FEAGA, tienen que salir a campo

13. Aplazamiento de pruebas de acceso a la Universidad. (SELECTIVIDAD)

13. Aplazamiento de pruebas de acceso a la Universidad. (SELECTIVIDAD)

14. Control contingente en los Puestos de Inspección Fronteriza (MARRUECOS)

15. Declaración de carácter inhábil de 15 días naturales mes de marzo de todos los procedimientos administrativos

16. Refuerzo de medios 112 y atención de emergencias sanitarias. Apoyo y refuerzo de las donaciones sanguíneas

17. Traslado y control de residuos transfronterizos

18. Ampliación de la tasa de reposición de efectivos en la administración

20. Coordinación con las CA de la exportación de los productos agroalimentarios

21. Atender el previsible descenso de donaciones de sangre. 22. Elaboración de un plan de fronteras ante la probable necesidad de tener que adoptar medidas de control sanitario en nuestros puestos fronterizos o incluso decretar el cierre de los mismos.