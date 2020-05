La Junta movilizará más de 300 millones para reactivar el turismo tras el Covid-19

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, compareció ayer ante el pleno del Parlamento de Andalucía para detallar algunas de las líneas del Plan de Choque para el turismo que ha diseñado su departamento para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 y destacó que supondrá la movilización de más de 300 millones.

«Se trata de un plan flexible, dinámico y adaptable que cuenta con la incorporación de propuestas de empresarios, sindicatos y profesionales del sector», expuso Marín, quien recordó las iniciativas que ya han sido remitidas al Gobierno de la Nación.

En este sentido, se refirió a la reclamación para la extensión de los ERTE más allá del estado de alarma y hasta la reactivación efectiva del sector, la bonificación del IRPF a través de bonos turísticos, la rebaja del IVA turístico del 10 al 4% hasta finales del 2020 para incentivar el consumo, liberar el pago del canon recogido en la Ley de Costas a los chiringuitos y prorrogar su concesión un año.

El consejero de Turismo subrayó que las propuestas de la Junta de Andalucía fueron enviadas al Gobierno central hace tres semanas y que hasta ayer no habían recibido respuesta. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha remitido ocho borradores para la reactivación del sector turístico. «A las dos horas de enviar la información, han salido noticias en las que se aseguraba que estos borradores se habían consensuado con las comunidades autónomas. No sabemos si son buenos o malos, pero no seremos partícipes de ellos hasta que no los analicemos», enfatizó Marín.

Los objetivos de este Plan de Choque son reducir el impacto de la crisis derivada de esta alerta sanitaria, intentado evitar la pérdida de puestos de trabajo y fortalecer la estructura laboral, preparar al sector para afrontar esta nueva etapa, potenciar la investigación y la formación como bases para este nuevo modelo, posicionar a Andalucía como destino turístico preferente, especialmente en el mercado nacional (andaluz y del resto de España) y promover Andalucía como destino seguro. Marín explicó que se movilizarán más de 300 millones para trabajar en estas grandes líneas.

El vicepresidente andaluz especificó algunas de las inversiones que se han programado tales como el millón de euros para incentivar los costes de contratación para contratos fijos-discontinuos. O la bonificación en la cuota de autónomos impulsada por el Gobierno andaluz de la que ya se han beneficiado 14.000 autónomos del sector turístico, incluidos más de 5.000 mil guías turísticos.

En cuanto a financiación y liquidez, un tercio de los avales que ha concedido la Junta a través de Garantia ha ido para el turismo. Se les financia las comisiones e intereses para que solo tengan que abonar la cuota de amortización de los préstamos.

Una de las estrategias que se ha reforzado en estas últimas semanas ha sido el de la formación online para profesionales del sector. El pasado 23 de marzo comenzaron diez nuevas acciones teleformativas a través de Andalucía Lab, en las que ya han participado más de 2.500 profesionales.

En cuanto al objetivo de reposicionar la marca Andalucía como destino seguro y de calidad, se van a reforzar las acciones destinadas al mercado regional y nacional con una inversión en promoción de tres millones de euros.

Están previstas también campañas en medios de comunicación, para refuerzo del otoño, para el mercado internacional y la presencia en aquellos eventos internacionales que se organicen. Se potenciarán las alianzas con touroperadores y compañías aéreas y se continuará con el desarrollo de la tarjeta cultural como producto de fidelización de los viajeros, especialmente de proximidad.