Andalucía pedirá dos únicos tramos horarios de paseo para niños y mayores en la fase 1

La Junta de Andalucía ha decidido proponer al Ministerio de Sanidad establecer en la comunidad autónoma dos únicos tramos horarios para el paseo de menores de hasta 14 años de edad y para personas mayores de 70 años, de forma que este último colectivo pueda realizarlos antes de las 14 horas y los menores a partir de esa hora.



Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en rueda de prensa no presencial tras la reunión del Gabinete de Crisis de la Junta para abordar la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19.



Actualmente el horario fijado para los paseos de menores de 14 años es de 12 a 18 horas, para mayores de 70 años de 10 a 12 horas y de 19 a 20 horas y para la práctica individual de actividad física de 6 a 10 horas y de 20 a 23 horas.



El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado una orden del Ministerio de Sanidad para regular las actividades permitidas en la fase 1 del plan para la "transición hacia una nueva normalidad", a la que accedieron desde este lunes las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, que permite a las comunidades autónomas flexibilizar "hasta dos horas antes" de su inicio y "hasta dos horas después" de su conclusión los tramos actualmente establecidos para el paseo de menores mayores de 70 años y para la práctica individual de actividad física "siempre y cuando no se incremente la duración total de dichas franjas".



Jesús Aguirre ha considerado que la propuesta actual de horarios que hizo el Ministerio de Sanidad "no es fácil de cumplir, y es muy complicada, porque parece que uno pudiera salir todas las horas y no todas". Ha indicado que, en este sentido, la Junta enviará una propuesta de horarios al ministerio basándose en criterios de salud pública y teniendo en cuenta dos componentes claros: un primero, los vectores, los que contagian, y que normalmente son los niños y un segundo, la población diana a la que hay que proteger, mayores de 70 años y personas pluripatológicas e inmunodeprimidas.



Ha explicado que el equipo de salud pública ha decidido de una forma "bastante clara" la separación de los horarios en dos franjas: la mañana y hasta las 14.00 horas, para las personas mayores, y a partir de las 14.00 horas y hasta las 00.00 horas, franja de familias y niños.







Según Aguirre, por las mañanas, los niños normalmente tienen que estar haciendo las tareas escolares y, por la tarde, ya sí tienen ese margen de salir a la calle. En cuanto a las visitas a familiares que se permiten en la fase 1 de la desescalada, en la que se encuentran seis de las ocho provincias andaluzas, ha pedido que se sea poco "efusivos", sobre todo, cuando los niños van a ver a sus abuelos.