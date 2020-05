Bendodo pide al Gobierno que no imponga con las fases una Andalucía de dos velocidades

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, pidió ayer al Gobierno central que todas las provincias andaluzas pasen de fase a la vez en la desescalada del coronavirus, y «no nos impongan una Andalucía de dos velocidades».

En un encuentro virtual con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, Bendodo dijo que espera que el cambio de fase en las ocho provincias andaluzas, incluidas Málaga y Granada, se lleve a cabo «por criterios exclusivamente sanitarios», y avanzó que ya ha comunicado al Ejecutivo central que ambas provincias cumplen los parámetros sanitarios, sosteniendo que «una Andalucía de dos velocidades es un grandísimo error y supone un agravio».

«Nadie ha conseguido explicar el criterio por el que el País Vasco se pueda mover entre provincias y Extremadura o Andalucía no», recordó Elías Bendodo.

El consejero de Presidencia, añadió que el primer día que se comunicaron las provincias que pasaban a la fase 1, hubo hasta tres decisiones distintas, hasta que finalmente se mantuvo en la fase 0 a Málaga y Granada.

«El ministro llama al consejero para decirle que el criterio del presidente se mantiene por provincias y solo pasan seis, eso a las seis de la tarde. A las siete y cuarto de la tarde hay una llamada del secretario general de Sanidad al consejero y le dice que se aplica criterio sanitario en algunas zonas y 45 minutos después se aplica en Andalucía el criterio por provincias», dijo.



Mascarillas

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, manifestó que el Gobierno nacional «ha acertado cuando ha hecho caso a las medidas que les hemos propuesto desde el PP», como la petición del uso obligatorio de las mascarillas, que «por fin el Gobierno las ha hecho obligatorias a través del BOE», cuando ya se habían facilitado equipos de protección a sanitarios y población desde administraciones gobernadas por el PP, remarcó

«Le pedimos que desvinculase los ERTE del estado de alarma, y ha tenido que venir el PP a proponerlo, hasta que el Gobierno lo ha aceptado», indicó Egea, quien añadió que al PP no le importa «que se cuelguen las medallas o lo pacten con otra gente», sino «que se haga, que los trabajadores estén protegidos».

En este punto, recordó las propuestas del PP: reforzar y recuperar la tarifa plana de autónomo, que los ERTE abarquen hasta el 31 de diciembre y obligatoriedad de las mascarillas para proteger a la población, unido a un desconfinamiento inteligente, como la liberalización de los paseos en la calle en la fase 2, algo que ya propuso el PP para evitar aglomeraciones.

Egea añadió que el Gobierno «ha admitido que no recomendó mascarillas porque no eran suficientes», por lo que dijo que el Ejecutivo toma decisiones «para mantener la salud del Gobierno y no de la gente», y lamentó que con esta acción los ciudadanos pueden dejar de confiar en todas las administraciones, lo que genera miedo en la población.

Igualmente, criticó que ofrezca como «experiencia turística estar 15 días encerrados en una casa» antes de que los viajeros puedan disfrutar de las playas, por lo que desde el PP proponen «corredores turísticos seguros entre los países, hacer un test a la salida y otro a la entrada y explicar que todo ese corredor seguro está libre de coronavirus, y esos acuerdos bilaterales que se respeten».