Andalucía no contempla «otra opción» que el pase a fase 3 de toda la región

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que no contempla "otra opción" que el pase del conjunto de la comunidad autónoma a la fase 3 del plan de desescalada del Gobierno, lo cual "podría facilitar la movilidad entre las ocho provincias".

Así lo ha señalado en un audio remitido a los medios de comunicación en una visita a Granada, en que ha indicado que Andalucía está trabajando para "combatir esta epidemia" con equilibrio "con la apertura económica".

En este sentido, Moreno ha subrayado que "el conjunto de Andalucía cumple sobradamente con los requisitos que nos pide el mando único y el Ministerio de Sanidad", por lo que "sería absolutamente incomprensible que las ocho provincias andaluzas no pasaran el próximo lunes a la fase 3".

De este modo, se daría por "erradicado" un posible avance "a dos fases", y se evitaría que "algunas provincias se quedaran aisladas", en el caso del levantamiento de la prohibición de comunicación entre territorios, del resto de la región, como podría pasar con Almería.

"Por lo tanto, solo cabe una opción y esa opción, con los datos en la mano, es que el conjunto de Andalucía", con sus "ocho millones y medio" de habitantes, pase de fase. En ese contexto, según ha agregado Moreno, "vamos a ser muy prudentes".

Así lo demuestra, según ha proseguido, el hecho de que el Consejo del Gobierno andaluz recomendara a los alcaldes este pasado martes que no se celebren en julio y agosto romerías, ferias, y "todos los actos que generan grandes aglomeraciones de público y que son incontrolables".

La Junta no quiere "correr" y, sea como sea, ante cualquier rebrote en distrito sanitario o municipio actuará "con firmeza" con el objetivo "siempre" de "garantizar la salud pública de los andaluces que es nuestro bien más preciado".

La región, ha abundado también el presidente, lleva "14 días siendo la comunidad autónoma, incluidas Ceuta y Melilla, con menor incidencia" del coronavirus, por lo que "no hay ninguna razón" para que no pase a fase 3 y que, de este modo, se pueda "generar no solamente la movilidad social y familiar necesaria sino también la actividad económica".

Por su parte, la dirección de Ciudadanos en Andalucía ha exigido este miércoles que toda la comunidad pase a la Fase 3 dentro del proceso de desescalada ante la pandemia del coronavirus y ha supeditado la movilidad entre las provincias a "criterios médicos, que son los que deben primar para preservar la salud de todos los andaluces".

Así se ha pronunciado en un comunicado la formación naranja después de que el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, haya defendido que todas las provincias andaluzas pasen este próximo lunes a la Fase 3 de desescalada, incluidas Málaga y Granada, ante la pandemia del coronavirus y que haya movilidad entre todas ellas, aunque ha apuntado que, de no pasar estas dos provincias, pedirán que sí se permita el movimiento entre el resto en Fase 3. "No pueden pagar justos por pecadores, aunque en este caso no haya pecadores", ha señalado.