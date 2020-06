La Junta critica el plan piloto de Baleares y pide las mismas oportunidades

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha criticado este miércoles el plan piloto de Baleares para recibir turistas alemanes desde el próximo día 15 y ha pedido "las mismas posibilidades y oportunidades para todos los destinos turísticos".

En rueda de prensa tras la reunión del gabinete de crisis de la Junta ante la pandemia del coronavirus, Marín ha criticado que "no se pueda venir desde Madrid pero el 15 de junio se tenga que abrir el paso a personas que vienen de países distintos", por lo que ha pedido que se establezca un protocolo.

"Me alegro por las islas Baleares, pero ¿las fronteras están cerradas o no?", se ha preguntado Marín, que ha dicho que si no se tienen las mismas oportunidades "habrá que ir a negociaciones bilaterales".

Ha planteado además "qué pasa si no funciona" esta experiencia piloto: "¿El resto de comunidades no va a poder recibir turismo extranjero si ahora se producen contagios? ¿Andalucía no va a poder recibir turismo alemán?".

"Somos un país muy serio para estar dando esta imagen", ha zanjado.

Por otro lado, Marín ha subrayado la "buena noticia" que suponen las 120 banderas azules que lucirán las playas y puertos deportivos de Andalucía durante este verano, un "récord histórico" desde que se concede este distintivo.

Además, ha informado de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado hoy las ayudas de Administración Local para la recuperación medio ambiental y sostenible de las playas y ha recordado que el próximo lunes se presentará el plan de playas y se incorporarán los 3.000 auxiliares que llevarán a cabo labores de vigilancia y control.

Desde este miércoles también está disponible la posibilidad de que los negocios de hostelería puedan inscribirse en el Registro Turístico de Andalucía (RTA) para que a partir de la semana que viene puedan solicitar el distintivo "Andalucía Segura".