El PSOE acusa a Imbroda de "abrir la puerta a la privada" con el cierre de unidades

La diputada socialista Carmen Velasco ha acusado al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, de que "su objetivo es abrir bien las puertas a la privada" con el cierre de unidades educativas para el curso 2020/2021, lo que, a su juicio, "además no tiene sentido en medio de una pandemia", una afirmación ante la que el titular de Educación ha negado que "quiera cargarse la educación pública".

Así, en el Pleno del Parlamento, Velasco, que ha preguntado al consejero sobre la supresión de unidades el próximo curso, ha mostrado la preocupación de su grupo "por la situación caótica y de incertidumbre a la que tienen sometida a toda la comunidad educativa y a los padres con recortes y mala gestión", toda vez que ha afirmado que "puede que sea pronto para saber cuántas unidades suprimirán, pero no sentido hacerlo en medio de una pandemia", porque "cómo garantizarán la distancia de seguridad entre nuestros niños", se pregunta.

"Lejos de escuchar a sindicatos, a las mesas sectoriales y a los profesionales, que le piden medidas organizativa como bajar la ratio por el Covid, hacen lo contrario, quitan unidades, ponen trabas a la calidad de la enseñanza y dificultan el trabajo de los profesionales y ahora ponen en riesgo su salud y la de nuestros niños", ha lamentado la diputada socialista, que ha afirmado que "por encima de todo su objetivo es abrir bien las puertas a la privada".

Así, ha criticado que "no hay más dinero" para aumentar el número de profesores y reducir la ratio, al tiempo que ha instado a Imbroda a "escuchar y poner en marcha medidas que garanticen la seguridad de nuestros niños".

Imbroda, por su parte, ha considerado la pregunta "un tanto precipitada" porque "no puedo darle información aún hasta que se terminen todas las fases". No obstante, el consejero ha preguntado a Velasco si cuando el PSOE ha estado en el poder "y tenía que suprimir unidades lo hacía para cargarse el sistema público de educación porque querían dar la iniciativa al sector privado".

"Estoy convencido de que no, de que cuando gobernaban no querían cerrar unidades públicas para dar la iniciativa a lo privado, sencillamente o no había niños o porque la flexibilidad del sistema público es para dar cabida a la demanda que exista", ha afirmado el titular de Educación, que ha añadido que "en los últimos ocho años se han cerrado 1.300 unidades públicas" y "sigo convencido de que no las cerraron porque se querían cargar el sistema público".

De este modo, ha explicado que "cuando se cierren fases se valorará la demanda, se ajustará la oferta y se pondrá a disposición de todas las familias las plazas públicas que haya", y ha incidido en que este Gobierno "tampoco quiere cagarse el sistema público de educación". "Nos estamos en eso", ha concluido.